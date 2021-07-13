Профессор-рептилоид: В России замедлят соцсети перед выборами

13.07.2021, Москве, Елена Острякова

Российские спецслужбы намерены в преддверии парламентских выборов провести разъяснительную работу с блогерами, влияющими на общественное мнение.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил профессор Валерий Соловей, известный своими скандальными, но не сбывающимися прогнозами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Россия, точнее, Кремль выстраивает эшелонированную оборону. Мы видим, как эта оборона выглядит: всех потенциальных лидеров протеста или вообще недовольных – взять к ногтю. С августа блогерами начнут заниматься. Сперва миллионниками, потом теми, у кого до полумиллиона. Чтобы к сентябрю и это пространство взять под контроль. И плюс пытаются договориться с американцами, чтобы они в это пространство не вмешивались. Речь не идет о том, чтоб блогеров сажать. Их будут, говоря спецслужбистским языком, профилактировать. То есть, вызывать и проводить беседы. Говорить: не раскачивайте лодку, не призывайте к протестам. Для острастки могут провести два-три дела по пропаганде наркотиков. Кого-то будут откровенно запугивать. Это будет носить массированный характер», – утверждает Соловей.

Самого профессора, который активно ведет соцсети, видимо, спасает от репрессий «связь с рептилоидами». Соловей позиционирует себя как член тайной группировки, управляющей миром.

Он также анонсировал замедление соцсетей в России.

«В августе должны быть проведены учения по замедлению социальных сетей, чтобы в критический момент враги ими не воспользовались. Провайдеры как-то это объяснят, это будет недолго длиться. Надо проверить техническую подготовленность», – прогнозирует Соловей.