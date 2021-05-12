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12.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Идиотизм, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Профессор Соловей принёс свежую «страшную весть» от антипутинских колдунов

«Магические оккультные ордены» провели в конце апреля обряд, призванный вызвать смерть президента России Владимира...

«Магические оккультные ордены» провели в конце апреля обряд, призванный вызвать смерть президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью либеральному адвокату Марку Фейгину заявил скандальный профессор Валерий Соловей, рекомендующий себя как член тайной организации, управляющей миром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двадцать четвертого апреля против него провели очередной оккультный обряд эти магические оккультные ордены. Но там была очень любопытная деталь: если, скажем, в декабре, 14 декабря обряд проводился на разрушение удачи Путина, то этот обряд 24 апреля, который называется Атропа, одна из богинь судьбы, был направлен на то, чтобы пресечь нить его жизни. Ему об этом, насколько я знаю, доложили. Возможно по тем же самым каналам до него донесли, и это вызвало у него, ну, не то чтобы страх, но совершенно явную озабоченность будущим», – заявил Соловей.

Профессор известен тем, что уже год постоянно заявляет о том, что Путин при смерти, и уже несколько раз предсказывал его уход от власти по состоянию здоровья. К счастью эти прогнозы, как и большинство пророчеств Соловья, не сбылись. «Член тайной организации» также любит рассказывать, что и российский президент вместе с министром обороны постоянно обращаются за помощью к шаманам.

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