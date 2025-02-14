Профессор США: «Курс Украины в НАТО – катастрофическое решение»
Решение о курсе Украины в НАТО, принятое Западом в 2008 г. – большая ошибка, последствия которой будут разгребать целые поколения.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Было бы хорошо вернуться в апрель 2008 года, когда было принято решение принять Украину в НАТО. Это было катастрофическое решение, нельзя недооценить ущерб, который был нанесён в результате этого решения. И это не только ущерб, который был нанесён, но и который будет нанесён в будущем, это огромная ошибка», – сказал Миршаймер.
С ним полностью согласился ведущий канала, отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис.
«Да, и чтобы исправить последствия, это займёт целые поколения. Даже если мы привлечём самых умных людей и начнём принимать правильные решения. Нанесённый уже ущерб, который мы не сможем исправить ещё очень большое количество времени», – подтвердил Дэвис.
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