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18.09.2021 12:59 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия, США
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Профессор Стэнфорда: Китай и Россия одержали дипломатическую победу над США

Вывод американских войск из Афганистана  на деле обернулся унизительным геополитическим поражением Соединенных Штатов. Об...

Вывод американских войск из Афганистана  на деле обернулся унизительным геополитическим поражением Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник по вопросам планирования политики Государственного департамента США Рассел А. Берман, на которого ссылается журнал «Український тиждень».

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«Пока в течение нескольких прошедших недель разворачивался хаос в Афганистане, Байден скрылся в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде и не разговаривал ни с одним европейским лидером, пока публичная критика не заставила его позвонить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Такое поведение привело к тому, что критики прогнозировали для Трампа – Вашингтон не интересуется европейскими проблемами», – отмечается в публикации.

По словам профессора, остается открытым вопрос о стратегическом характере американского присутствия во всем мире.

«В случае с Афганистаном страшно расхваленный вывод стал поражением. С целью якобы сдерживания Пекина США теперь лишились доступа к стране, которая стратегически граничит с Китаем, а вместе с тем и единственной крупной военной авиабазе между Европой и Японией. Также, несмотря на намерения развивать стратегическое партнерство с Индией, США способствовали противнику Индии, Пакистану, победить вместе с «Талибаном». Дипломатическими победителями сейчас являются Китай и Россия, и администрация Байдена не может ничего предложить в ответ», – резюмирует Берман.

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