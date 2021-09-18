Профессор Стэнфорда: Китай и Россия одержали дипломатическую победу над США

18.09.2021 12:59 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Вывод американских войск из Афганистана на деле обернулся унизительным геополитическим поражением Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник по вопросам планирования политики Государственного департамента США Рассел А. Берман, на которого ссылается журнал «Український тиждень».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Пока в течение нескольких прошедших недель разворачивался хаос в Афганистане, Байден скрылся в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде и не разговаривал ни с одним европейским лидером, пока публичная критика не заставила его позвонить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Такое поведение привело к тому, что критики прогнозировали для Трампа – Вашингтон не интересуется европейскими проблемами», – отмечается в публикации.

По словам профессора, остается открытым вопрос о стратегическом характере американского присутствия во всем мире.

«В случае с Афганистаном страшно расхваленный вывод стал поражением. С целью якобы сдерживания Пекина США теперь лишились доступа к стране, которая стратегически граничит с Китаем, а вместе с тем и единственной крупной военной авиабазе между Европой и Японией. Также, несмотря на намерения развивать стратегическое партнерство с Индией, США способствовали противнику Индии, Пакистану, победить вместе с «Талибаном». Дипломатическими победителями сейчас являются Китай и Россия, и администрация Байдена не может ничего предложить в ответ», – резюмирует Берман.