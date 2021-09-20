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20.09.2021 12:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Энергетика
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Профессор: «В новом году отошедшая от похмелья Европа будет благодарить Россию»

Если европейцы хотят не опасаться того, что Москва перекроет им газ, то они должны...

Если европейцы хотят не опасаться того, что Москва перекроет им газ, то они должны вести себя уважительно по отношению к поставщику «голубого топлива»

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доктор технических наук, профессор РУДН Владимир Тетельмин.

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Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский повторил лживый тезис министра энергетики США о том, что «российский газ, который будет поступать по СП-2, является самым грязным в мире».

«Сегодня Европа и Украина покупают этот газ по заоблачным ценам, чтобы зимой не замерзнуть. Конечно, когда более 30% энергетики континента зависит от российского газа, европейцы подспудно могут опасаться, что рассердившаяся Россия может перекрыть им газовый вентиль. Но пусть тогда ведут себя корректно и уважительно по отношению к стране — поставщику нужного им газа!», – пишет эксперт в «Московском комсомольце».

Ученый отмечает, что с начала года «Газпром» нарастил добычу газа на 51 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым кризисным годом.

«Российская компания, пользуясь ценовой конъюнктурой, увеличила поставки газа в страны дальнего зарубежья, которые достигли исторического максимума. Но газа миру все равно не хватает. Европа на треть снабжала себя своим газом, сейчас их месторождения в Северном море истощены, их запасы заканчиваются. Украинский магистральный газопровод физически и морально устарел. Уверен, что с будущего года отошедшая от политического похмелья Европа будет благодарить Россию за реализованный в условиях жестокого противодействия проект СП-2», – прогнозирует Тетельмин.

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