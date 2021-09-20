Профессор: «В новом году отошедшая от похмелья Европа будет благодарить Россию»

20.09.2021 12:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Если европейцы хотят не опасаться того, что Москва перекроет им газ, то они должны вести себя уважительно по отношению к поставщику «голубого топлива»

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доктор технических наук, профессор РУДН Владимир Тетельмин.

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Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский повторил лживый тезис министра энергетики США о том, что «российский газ, который будет поступать по СП-2, является самым грязным в мире».

«Сегодня Европа и Украина покупают этот газ по заоблачным ценам, чтобы зимой не замерзнуть. Конечно, когда более 30% энергетики континента зависит от российского газа, европейцы подспудно могут опасаться, что рассердившаяся Россия может перекрыть им газовый вентиль. Но пусть тогда ведут себя корректно и уважительно по отношению к стране — поставщику нужного им газа!», – пишет эксперт в «Московском комсомольце».

Ученый отмечает, что с начала года «Газпром» нарастил добычу газа на 51 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым кризисным годом.

«Российская компания, пользуясь ценовой конъюнктурой, увеличила поставки газа в страны дальнего зарубежья, которые достигли исторического максимума. Но газа миру все равно не хватает. Европа на треть снабжала себя своим газом, сейчас их месторождения в Северном море истощены, их запасы заканчиваются. Украинский магистральный газопровод физически и морально устарел. Уверен, что с будущего года отошедшая от политического похмелья Европа будет благодарить Россию за реализованный в условиях жестокого противодействия проект СП-2», – прогнозирует Тетельмин.