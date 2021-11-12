Профессор ВШЭ: Арабские спонсоры хотят изменить сознание балканских мусульман

В Боснии и Герцеговине при мечетях, построенных на деньги Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ действуют салафитские общины, которые не подчиняются гражданским законам страны.

Об этом в эфире «Балканист ТВ» заявила профессор НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Энтина отметила, что в последние годы все чаще и чаще возникает и в прессе, и в аналитике тема радикализации ислама на Балканах, что, в первую очередь, по ее мнению, связано не с местным исламом и его развитием, а с привнесенными в местный ислам и в местную культуру внешними элементами. И толчок этому процессу дала война 90-х, когда «братья по вере» с Ближнего Востока и Ирана массово отправились помогать своим бошнякским единоверцам с оружием в руках.

«По окончанию гражданских войн многие из элементов радикального ислама остались в регионе, – рассказала профессор. – Впоследствии с развитием проблемы терроризма, с радикализацией ислама во всем мире как таковой, это привело к образованию в Боснии и Герцеговине так называемых «зон не права» (зон вне закона – ред.). Они возникают вокруг крупных мечетей, которые в массе своей построены, либо спонсируются на деньги различных фондов, преимущественно саудитских, и из формулировки понятно, что это такие территории, где фактически не действуют гражданские законы, и на которые практически невозможно оказывать влияние ни с точки зрения гражданского присутствия, ни с точки зрения полицейского присутствия. Эти факторы не только создают внутреннюю взрывоопасность в регионе, но и вызывают озабоченность внешних сил: европейцев, американцев, в какой-то степени турок и нас [Россию]. Что, безусловно, является таким тревожным фактором для современного развития балканского региона».

Также эксперт отметила активную деятельность Катар и ОАЭ по изменению традиционного менталитета балканских мусульман.

«На деньги Катара, на деньги ОАЭ были воплощены на практике концепции халяльного туризма, то есть организация туристической деятельности для правоверных мусульман, с соблюдением всех религиозных норм, в том числе с организацией отдыха, строительством комплексов, визуальным рядом, который является привычным для традиционных мусульманских обществ арабского востока. Под это формируется инфраструктура, строятся туристические комплексы, прокладываются маршруты, во всех авиаперевозках включена опция халяльного сервиса, и это, безусловно, медленно, но верно трансформирует облик и своей конечной целью, наверное, имеет трансформацию и сознания балканских мусульман», – заключила Энтина.