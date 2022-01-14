Профессор ВШЭ: «Россия может вмешаться. Все будет зависеть от Украины»

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Новости Украины

Пока переговоры о гарантиях безопасности между РФ и США результата не принесли, но есть пункты, по которым договориться вполне возможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский.

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«Переговоры результата не принесли. Есть оценки Сергея Рябкова и Александра Грушко — мол, деловые и профессиональные. Есть, конечно, пункты, по которым договориться вполне возможно, — учения, неразмещение ракет. Все же остальные российские требования были отвергнуты. Дальше всё будет зависеть от Украины. Если с ее стороны пойдет эскалация, то России придется вмешиваться», – сказал Бужинский «Известиям».

Ранее глава российской делегации в Совете Россия–НАТО, замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что РФ уже ощущает «реальные угрозы своей безопасности».

«Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — подчеркнул Грушко после переговоров.

Похожее заявление сделал и возглавлявший делегацию РФ на переговорах в Женеве, замминистра Сергей Рябков. По его словам, если «дело пойдет совсем в направлении провоцирования России», Москва может прибегнуть к мероприятиям «по линии Военно-морского флота».

Напомним, что МИД РФ опубликовал предложенные США проекты документов о гарантиях безопасности между НАТО и Россией. Среди прочего, Москва предложила США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отвести силы и средства на рубежи 1997 года, а также отказаться от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений. В Москве заверили, что не будут отказываться ни от одного из трех пунктов. При этом в НАТО сказали о готовности обсуждать лишь предложение о неразмещении ударных вооружений.