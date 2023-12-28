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На Украине отсрочку от воинской службы получают только артисты и любимчики министерств, зарабатывающие за границей большие деньги.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил гендиректор спонсируемой на западные гранты организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос мобилизации – это один вопрос, а есть другой вопрос – отсрочки. Это самый раздражающий вопрос, когда люди задают вопрос: «А почему футболист первой категории получает отсрочку, а доктор наук не получает? Почему рыбак выезжает в Италию на соревнования и остаётся там как дезертир, а актёр детского театра – нет. И вот этой логики мобилизации нет. И пока правительство не объяснит обществу, кто получает отсрочку, а кто нет, доверия к мобилизации быть не может», – сказал Кошель.

Он подчеркнул, что это порождает серьёзную несправедливость и недовольство народа.

«Никто из нас не понимает, как механизм отсрочки работает. У Минкульта свои любимчики, и мы отправляем рэпера, который в Барселоне на пляже будет представлять Украину. Извините, он не представляет Украину, он зарабатывает деньги. Как и туры команд КВН за границей – к ним приходят не французы, немцы или албанцы, а наши беженцы, которые хотят получить свою минутку спокойствия. И я не понимаю, почему одни выезжают, а другие, там профессор, на фронте, а актёр развлекательного жанра за границей на пляже», – добавил гендиректор КИУ.