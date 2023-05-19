Профилактика терактов: Крымская ЖД мобилизовала обходчиков

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Минтранс Крыма усилит меры безопасности на железной дороге после диверсии на перегоне Симферополь-Бахчисарай.

Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы отметить, что у нас, как и планировалось ещё 18 мая, открыто движение железнодорожных составов. Поезда ходят по утверждённому расписанию, как пассажирские, так и грузовые, – сообщил он в эфире «Россия 24». – Работы по основному полотну уже произведены, сейчас техника работает по ликвидации последствий в полосе отвода, на движение поездов это никак не влияет. Опрокинутые вагоны уже все подняли».

Перевозчик, владельцы вагонов и груза, по словам министра, были установлены еще вчера. В настоящее время проводится работа по оценке ущерба, и после этого будут приняты процессуальные меры для его возмещения. С целью усилить безопасность перевозок – на железной дороге увеличат количество обходчиков и рассмотрят возможность установки камер видеонаблюдения.

«Меры уже были усилены, и сейчас по итогам расследования будут приниматься дополнительные меры для обеспечения максимальной безопасности всех участков железной дороги на территории Республики Крым. Возрастет количество обходов железнодорожных путей для визуального осмотра. Далее по итогам произведенных мероприятий дополнительной мерой, как вариант, рассматривается установка определенного видеонаблюдения», – добавил Лукашенко.

Напомним, накануне по восстановленному после диверсии участку железной дороги в районе станции «Чистенькая» было возобновлено движение поездов.