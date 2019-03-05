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05.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Профсоюзник-майданщик жалуется на рост закупок угля у «агрессора»

Украина только наращивает масштабы закупок угля у России, в то время, как отечественная угольная отрасль попросту уничтожается.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил активный участник Евромайдана, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, в 2017 году [Украина] купила за границей 19 миллионов 100 тысяч тонн угля, а в 2018 году, давайте вдумаемся, уже 21 миллион 300 тысяч тонн угля. Потратили на закупки угля за границей более 80 миллиардов гривен и в основном покупаем уголь у страны-агрессора. Есть над чем задуматься: зачем мы уничтожаем собственную угольную отрасль?» –  пожаловался Волынец.

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