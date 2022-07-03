Профсоюзы Херсонщины начали интеграцию с Россией

03.07.2022  23:25 (Мск), Херсон
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, Россия, Херсон


Состоялась учредительная конференция Федерации профсоюзов Херсонской области, которая будет ориентироваться на Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая федерация объединяет профсоюзные организации работников экологической службы, аграриев, торговли, коммунальщиков, пищевиков и предпринимателей.


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Глава ВГА Владимира Сальдо поблагодарил представителей России и республик Донбасса, которые «помогают восстанавливаться всей системе взаимоотношений между предприятиями, предпринимателями и трудовыми коллективами» на Херсонщине.

Председателем Федерации был избран Сергей Дубовик.

По его словам, профсоюзное движение, формальное при украинской власти, готовится к переходу на более высокие российские стандарты, чтобы приносить трудящимся реальную пользу.

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