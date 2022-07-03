Профсоюзы Херсонщины начали интеграцию с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Состоялась учредительная конференция Федерации профсоюзов Херсонской области, которая будет ориентироваться на Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая федерация объединяет профсоюзные организации работников экологической службы, аграриев, торговли, коммунальщиков, пищевиков и предпринимателей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Глава ВГА Владимира Сальдо поблагодарил представителей России и республик Донбасса, которые «помогают восстанавливаться всей системе взаимоотношений между предприятиями, предпринимателями и трудовыми коллективами» на Херсонщине.

Председателем Федерации был избран Сергей Дубовик.

По его словам, профсоюзное движение, формальное при украинской власти, готовится к переходу на более высокие российские стандарты, чтобы приносить трудящимся реальную пользу.