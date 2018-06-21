21.06.2018, Москва, Максим Карпенко

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Профсоюзы заявляют, что собрали миллионы подписей против повышения пенсионного возраста в РФ

Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали более двух с половиной миллионов россиян. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России», член президентского совета по правам человека Борис Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, петиция должна быть внесена на рассмотрение в Госдуму РФ, но из-за формирования нового состава правительства рассмотреть ее пока невозможно.

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«Первым этапом кампании мы выбрали такую форму, как подписание петиций. Речь идет о той петиции, которую мы развернули на портале ChangeOrg. В настоящий момент она набрала два миллиона двести пятьдесят тысяч подписей. Это одна из самых популярных петиций на ChangeOrg.

Мы также подписали петицию на «Российской общественной инициативе», она очень быстро, с нашей поддержкой, набрала требуемые 100 тыс. подписей. Но здесь мы столкнулись с тем, что этот механизм, в связи с переформатированием правительства, в данном случае не работает – нет экспертного совета, экспертной рабочей группы, которую должен рассмотреть требование петиции, которая уже набрала, согласно регламенту, 100 тысяч. Некому ее внести на рассмотрение в законодательные органы на местах и в федеральный парламент», – заявил Кравченко.

Напомним, правительство РФ ранее одобрило законопроект, согласно которому пенсионный возраст повышается до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Принятие пенсионной реформы, предложенной правительством РФ, фактически выбросит на улицы 12,5 миллионов трудоспособных россиян, заявил сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

По его словам, это также приведет к сокращению размера реальных зарплат.

«Общее число безработных возрастет на 12,5 миллионов человек… Мы даем себе отчет, что столь резкое увеличение лиц, которые будут выброшены на рынок труда, лишены возможности получать какие-то государственные пенсионные пособия, бесспорно, приведет к снижению реальной заработной платы ввиду роста конкуренции на рынке труда и к заморозке всех социальных лифтов, в том числе профессиональных, по отношению к людям среднего возраста и к молодежи», – заявил Шеин.