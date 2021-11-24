«Профукали свою страну и учат нас любить Россию», – украинских политэмигрантов просят быть скромнее

24.11.2021  14:51 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Эмиграция
Новости Украины

Когда некоторые украинские эксперты, получившие после Майдана российское гражданство, начинают учить россиян, как им надо быть патриотами, это вызывает раздражение у граждан РФ.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил Максим Юсин, журналист-международник в издательском доме «КоммерсантЪ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда некоторые украинские эксперты, получившие после Майдана российское гражданство, начинают учить россиян, как им...

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«Есть такой момент – когда начинают меня, русского человека, гражданина России, не имеющего, в отличие от них, другой Родины, они меня начинают учить патриотизму, профукав свою страну.

Был у меня такой случай когда человек который себя позиционирует как украинец, при этом живет в Германии, а, выступая постоянно на наших телеканалах, он рядится в русского патриота. Но я как-нибудь сам разберусь с моей страной, из которой я никуда не уезжал и никогда не уеду, я как-нибудь сам разберусь, как мне любить эту страну, как мне относиться к своему парламенту к референдуму по Конституции…

Но пусть не этот вот украинец,  приехавшей из Германии, меня учит лояльности «Единой России», Путину и чему-то еще. Потому что сегодня они лояльны Путину, вчера были лояльны Януковичу, в итоге профукали свою страну благодаря своей тупой лояльности вместо того, чтобы Януковича остановить вовремя, когда уже он окончательно слетел с катушек и вместе со своим кланом, со своей «Семьей» уже против себя настроил и бизнес, и средний класс, всех настроил.

Они аплодировали, они профукали свою страну и теперь пытаются здесь вот эту тупую лояльность внедрить в наши умы. Нет, у нас будет критическая лояльность, и мы власти будем критиковать, если окажется, что они совершают ошибки.

Вот в этом отличие. У нас у нас патриотизм деятельный, а у них – лишь бы аплодировать тем, кто сейчас у власти. Мне кажется они, здесь оказывают плохую услугу тем, кто слишком часто зовет их на телевидение и в слишком большом количестве.

Многие – это «сбитые летчики», и они заявляют, напоминают о себе, заявляют о своей актуальности именно тем, что на словах они больше патриоты России, чем мы.

Нет, больше патриоты России – это мы, а не они», – сказал журналист.

С ним согласилась ведущая эфира.

«Просто коробит, когда как когда они на шоу того же Владимира Соловьёва начинают говорить (украинцы, которые здесь получили гражданство), начинают говорить – нам «нужно потуже пояса затянуть» – нам, россиянам, и идти спасать Украину», – добавила она.

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