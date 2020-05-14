Профукали Украину, профукиваем и Белоруссию – российский экономист

14.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Воссоединения с Российской Федерацией желает не более 10 процентов населения Белоруссии.

Об этом в статье, опубликованной «Московским комсомольцем», пишет российский экономист Никита Кричевский.

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По его словам, на российских политических ток-шоу ушла на задворки тема Украины.

«Вместо нее теперь на все лады треплют Белоруссию, причем делают это с позиций раздраженного учителя — и с вирусом она борется не так, и парад Победы в разгар эпидемии провела, и т.д., и т.п. Все это представляется неправильным. С белорусами не надо вести себя, как будто это неразумная провинция, мучительно размышляющая, как бы вновь и побыстрее присоединиться к любимой метрополии. Чтобы сразу развеять иллюзии, скажу, что сегодня, по разным опросам, воссоединиться с Россией «мечтает» не более 10% жителей страны», – пишет Кричевский.

Он обращает внимание, что сегодня работают многочисленные литовские и польские «исследовательские» институты «весьма успешно разгоняющие антироссийские настроения среди белорусского социума».

«Они, в отличие от нас, на менталитет не плюют, тем более что в рядах «исследователей» немало выходцев из советской еще Беларуси, успевших покрутиться и в России. Они методично прокачивают тему автономной от Орды белорусской самости и немало в этом преуспевают. А у нас сейчас порют заведомую чушь, усугубляя и без того натянутые отношения между нашими странами. Мол, Батька — враг белорусского народа и, по сути, творит геноцид. Мало того, что Лукашенко взбеленился, так еще изрядная часть белорусского общества донельзя изумилась от такой оголтелой наглости», – отмечает автор

«Молодцы, в общем. Украину профукали, теперь на всех парах мчимся к реализации аналогичного сценария в Беларуси», – утверждает эксперт.

Он полагает, что реальный союз России и Беларуси сегодня он по многим обстоятельствам невозможен.

«Различия обнаруживаются в характере экономической модели (в России это опора на добычу углеводородов, в Беларуси — на их переработку), в степени аграрной самодостаточности (в России порядка трети продовольственной продукции составляет импорт, не говоря уже о суррогатах на основе того же пальмового масла, Беларусь же не знает, куда девать произведенную продукцию), в территориальном расположении и климатических условиях (в России две трети территории непригодны для проживания, в Беларуси европейский рынок «за углом»)», – пишет экономист.

«Правовая и правоохранительная системы у нас также сильно отличаются друг от друга, а эффективность противодействия коррупции лучше не сравнивать, дабы не расстраиваться. Наконец, за прошедшие со времен распада СССР десятилетия в Беларуси сформировалась и окрепла новая элита, для которой углубление интеграции с Россией упирается в вопрос «зачем?». Вступление в ЕС было бы куда полезнее. Нам ответить (пока) нечем», – резюмирует Кричевский.