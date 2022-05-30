«Прогиб» не засчитан: Рупор Сороса предлагает готовиться к снятию УПЦ с регистрации

Формулировки о «самостоятельности» и «независимости», принятые накануне иерархами УПЦ в нарушение церковных канонов, все равно не устраивают украинских националистов.

Радио «НВ», входящее в орбиту грантоедских структур Джорджа Сороса, выдало в эфир интервью с «религиоведом» Людмилой Филиппович, которая потребовал от УПЦ дальнейших антироссийских шагов.

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«Есть конкретные вызовы – вы (УПЦ МП – ред.) с Украиной или вы с Россией? Дайте ответ на этот вопрос. Церковь ваша будете и дальше телепаться в хвосте РПЦ или всё-таки станете актором общественно-политическим, церковным, которая восстановит своё взаимодействие с вселенским православием? Потому что они скопировали решение РПЦ и отказались от объедения с Вселенским патриархом, Александрийской церковью. Где план развития, план перспективных изменений всей церкви на ближайшие 5-10 лет?» – возмущалась Филиппович.

Она добавила, что единственной канонической церковью на Украине сейчас с точки зрения националистов является «ПЦУ», потому что у неё есть томос, которого УПЦ никогда не видать.

«Сегодня на нашей украинской территории канонической является церковь, которая получила томос от Вселенского Патриарха, где прописано право нашей Церкви на самоуправление, то есть на автокефальность. И понятно, что ни Москва, ни Вселенский патриарх УПЦ такой томос не выдадут, потому что Москва не сделает этого из-за идеологических соображений, потому что она могла это сделать ещё в 90-х годах, когда сюда приезжал Патриарх Алексей и выдал им грамоту на автономность и самостоятельное управление.

А Вселенский Патриарх этого не сделает, потому что он нарушит канонические правила. И из-за идеологических соображений или канонических оснований, эта Церковь зависает в пространстве. Неизвестно, чем она будет. Представите себе, что правительство завтра примет решение о снятии с регистрации этой Церкви. И она перестанет быть юридическим лицом», – объяснила профессор.