Прогиб не засчитан: Зеленский поручил СБУ разобраться с мэром Одессы Трухановым
Уж сколько раз твердили миру, что раболепство перед нацистами ради шкурных интересов не только презренно со стороны бывших товарищей, но и деструктивно для самого переобувшегося, а все бестолку.
Ярчайший пример — дважды избитый Никита Роженко, «убежденный» адепт Шария в прошлом, «внезапно проклюнувшийся» наци-патриот ныне — результат, как говорится, на лицо.
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Стать своим среди чужих и чужим среди своих — это минимум, на который переобувшийся должен молиться. На самом деле все заканчивается гораздо хуже.
Например, как ни старался мэр Одессы Геннадий Труханов, половину своей политической карьеры проходивший с Георгиевской лентой, поносить последними словами «проклятых орков», тешить шанежками тероборону и называть себя хохлом — але-ап, но трюк не удался. Главклоун Зеленский поручил СБУ и МВД проверить деятельность Труханова.
Поводом к столь серьезному прессингу послужила петиция некоего Родиона Бурлацкого, размещенная на президентском сайте 12 сентября (№ 22/163498-еп, можно ознакомиться при желании) и набравшая 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. Приведу ее текст вкратце.
«…во время максимального единения украинского народа на фоне Революции Достоинства и начала российско-украинской войны, политику Геннадия Труханова сложно назвать проукраинской или оппозиционной к российскому вторжению. Напротив, нарративы, продвигавшиеся мэром Одессы, очень напоминают тезисы российской пропаганды. Например, в 2014 году его риторика сводилась к тому, что любые протесты в Одессе это экстремизм, а протестующие являются пособниками фашизма».
И действительно, в 14-м году под мэрией был развернут т. н. «трухановский антимайдан», состоящий из нынешних друзей Труханова, отбитых националистов, которых охрана мэрии валяла по асфальту, не скромничая в методах.
Также из петиции:
«К тому же Геннадий Труханов активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам, а именно: саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленного по его инициативе) и памятнику российской императрице Екатерине II…
Труханов выступал за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera), и это на седьмом месяце войны… Высказывал тезис, что «Путин не хочет бомбить Одессу»… Трижды пытался вернуть Одессе коммунистические названия и убрать названия в честь бойцов полка «Азов» и других погибших воинов. Был и до сих пор является гражданином России».
Напомню, что после скандального интервью Corriere della Sera, Труханов не только назвал статью фейком, но и дал интервью Гордону, в котором клялся в украинстве, ненависти к Путину, отсутствии русского паспорта и ратовал за перенос памятника Екатерине с глаз долой. Однако текст петиции явно был составлен еще до означенных событий по устаревшим методичкам и просто ожидал своего часа:
«Геннадий Труханов совсем не способствует декоммунизации Украины, напротив, создается впечатление, будто он скучает по Советскому союзу, а порой даже подыгрывает стране-агрессору, вбрасывая тезисы созвучные с пророссийскими… Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру Одессы».
На самом деле за девять месяцев СВО и девять месяцев своей внезапной амнезии, Труханов наговорил уже столько оскорблений в сторону России, что даже Штирлицу подобное бы вряд ли простили. Только я сейчас не столько о моральных качествах, сколько о том, что ведь не мальчик, как-никак бандит из 90-х, и должен был понимать — нацисты все равно поставят «не зачет». Это был лишь вопрос времени.
И вот она, реакция Зеленского:
«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, спасибо за активную гражданскую позицию и проявленный интерес к проблемным вопросам жизнедеятельности Одессы… Решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Г.Труханова, возможного привлечения его к уголовной, ответственности, лишения гражданства Украины, снятие с должности, на которую он избирался) не относится к конституционным полномочиям президента Украины.
Учитывая изложенное, мною отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения».
Ну что, Гена, помогли тебе твои наци?
P. S. Занимательная арифметика: необходимые 25 тысяч голосов петиция «внезапно» набрала аккурат после упоминания Одессы Владимиром Путиным на Валдайском форуме.
Спасибо!
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