Прогиб не засчитан: Зеленский поручил СБУ разобраться с мэром Одессы Трухановым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Уж сколько раз твердили миру, что раболепство перед нацистами ради шкурных интересов не только презренно со стороны бывших товарищей, но и деструктивно для самого переобувшегося, а все бестолку.

Ярчайший пример — дважды избитый Никита Роженко, «убежденный» адепт Шария в прошлом, «внезапно проклюнувшийся» наци-патриот ныне — результат, как говорится, на лицо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Стать своим среди чужих и чужим среди своих — это минимум, на который переобувшийся должен молиться. На самом деле все заканчивается гораздо хуже.

Например, как ни старался мэр Одессы Геннадий Труханов, половину своей политической карьеры проходивший с Георгиевской лентой, поносить последними словами «проклятых орков», тешить шанежками тероборону и называть себя хохлом — але-ап, но трюк не удался. Главклоун Зеленский поручил СБУ и МВД проверить деятельность Труханова.

Поводом к столь серьезному прессингу послужила петиция некоего Родиона Бурлацкого, размещенная на президентском сайте 12 сентября (№ 22/163498-еп, можно ознакомиться при желании) и набравшая 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. Приведу ее текст вкратце.

«…во время максимального единения украинского народа на фоне Революции Достоинства и начала российско-украинской войны, политику Геннадия Труханова сложно назвать проукраинской или оппозиционной к российскому вторжению. Напротив, нарративы, продвигавшиеся мэром Одессы, очень напоминают тезисы российской пропаганды. Например, в 2014 году его риторика сводилась к тому, что любые протесты в Одессе это экстремизм, а протестующие являются пособниками фашизма».

И действительно, в 14-м году под мэрией был развернут т. н. «трухановский антимайдан», состоящий из нынешних друзей Труханова, отбитых националистов, которых охрана мэрии валяла по асфальту, не скромничая в методах.

Также из петиции:

«К тому же Геннадий Труханов активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам, а именно: саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленного по его инициативе) и памятнику российской императрице Екатерине II… Труханов выступал за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera), и это на седьмом месяце войны… Высказывал тезис, что «Путин не хочет бомбить Одессу»… Трижды пытался вернуть Одессе коммунистические названия и убрать названия в честь бойцов полка «Азов» и других погибших воинов. Был и до сих пор является гражданином России».

Напомню, что после скандального интервью Corriere della Sera, Труханов не только назвал статью фейком, но и дал интервью Гордону, в котором клялся в украинстве, ненависти к Путину, отсутствии русского паспорта и ратовал за перенос памятника Екатерине с глаз долой. Однако текст петиции явно был составлен еще до означенных событий по устаревшим методичкам и просто ожидал своего часа:

«Геннадий Труханов совсем не способствует декоммунизации Украины, напротив, создается впечатление, будто он скучает по Советскому союзу, а порой даже подыгрывает стране-агрессору, вбрасывая тезисы созвучные с пророссийскими… Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру Одессы».

На самом деле за девять месяцев СВО и девять месяцев своей внезапной амнезии, Труханов наговорил уже столько оскорблений в сторону России, что даже Штирлицу подобное бы вряд ли простили. Только я сейчас не столько о моральных качествах, сколько о том, что ведь не мальчик, как-никак бандит из 90-х, и должен был понимать — нацисты все равно поставят «не зачет». Это был лишь вопрос времени.

И вот она, реакция Зеленского:

«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, спасибо за активную гражданскую позицию и проявленный интерес к проблемным вопросам жизнедеятельности Одессы… Решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Г.Труханова, возможного привлечения его к уголовной, ответственности, лишения гражданства Украины, снятие с должности, на которую он избирался) не относится к конституционным полномочиям президента Украины. Учитывая изложенное, мною отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения».

Ну что, Гена, помогли тебе твои наци?

P. S. Занимательная арифметика: необходимые 25 тысяч голосов петиция «внезапно» набрала аккурат после упоминания Одессы Владимиром Путиным на Валдайском форуме.