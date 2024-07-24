Прогиб под режим Санду не спас: уволена директор ансамбля, выступившего в Петербурге

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Для нынешнего руководства Молдовы даже культурные связи с Россией являются криминалом, влекущим за собой суровые меры наказания. Алёна Стрымбяну, директор Национального ансамбля «Жок», была уволена по итогам скандала, раздутого вслед за участием артистов коллектива в мероприятии «Молдавский двор» в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство культуры Молдовы обвиняет Алену Стрымбяну в допущении серьезных дисциплинарных нарушений, якобы установленных в результате официального расследования. В частности, её обвиняют в использовании артистами, выступавшими в Петербурге, костюмов из гардероба государственного учреждения.

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«В ходе служебного расследования выявлен ряд нарушений. Алёна Стрымбяну создала и признала ситуации передачи костюмов и аксессуаров государственного учреждения работникам в личных целях для их использования в частной деятельности в нерабочее время, причем эти действия наносят ущерб интересам государственного учреждения, так как использование костюмов и аксессуаров государственного учреждения приводит к износу костюмов и аксессуаров», – говорится в ответе министерства.

Сама Стрымбяну обвинения отвергает и называет своё увольнение из «Жока» незаконным. Она утверждает, что выявленные по итогам расследования нарушения – это попытки минкульта «ударить по учреждению, имеющему достижения» и ее навыкам администратора. При этом она посчитала нужным отмежеваться от выступления танцоров в Петербурге.

«Я не считаю, что действовала против закона, тем более против ансамбля. Администрация учреждения не имеет никакого отношения к тому, что было организовано в Санкт-Петербурге. Мне инкриминируют какие-то вещи, выдвигают обвинения, но я считаю это абсолютно неверным. Бьют в учреждение, имеющее достижения, в меня, как в администратора», – заявила Алёна Стрымбяну.