«Проглядели самое главное»: «государства» Украина не было в Хельсинском акте – депутат Госдумы

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Выход Украины из состава СССР признается по умолчанию, но противоречит Хельсинскому акту. На этом основании СВО – это наведение конституционного порядка.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто открываете Хельсинский акт и читаете про нерушимость границ в Европе. Украины, кстати, там нет, как Литвы, Латвии и Эстонии. Есть подпись США, подпись Советского Союза, а Украины – нет. И это акт определяет, что выход территорий из состава государств, которые подписали этот акт, возможен с согласия законных центральных властей и мирным способом. Так написано в Хельсинском акте, почему Косово до сих пор ООН и не признаёт. Украина получила законное согласие о выходе из СССР, либо его преемника Российской Федерации? Нет, не получила. Полученное согласие по умолчанию не согласие, а просто по умолчанию признание. Кстати, мы отменили уже все договора, в которых мы это признаём – дума отменила их ратификацию. Поэтому, откровенно говоря, с точки зрения международного права, и это надо чётко заявить, что специальная военная операция не какая-то там война, а спецоперация по наведению конституционного порядка внутри границ, определенных нам международным правом», – указал депутат.

По его словам, если Каталония заявит, что выходит из состава Испании на основании референдума, это не будет принято. Потому что все ориентируются на закон и итоги Второй мировой войны – это основа всего мирового порядка, достигнутая 100 миллионами потерянных жизней.

«Конечно, тут могут быть проблемы. Но мы сейчас не выбираем между идеальным и менее идеальным – мы выбираем стратегию, и либо это позиция закона, которая закончит СВО, или мы будем воевать вечно», – указал Фёдоров.

Он добавил, что фактически США и Россия гарантируют нерушимость границ. Как аргумент, можно использовать опыт Хрущева по созданию системы ядерного сдерживания, и дальше вести переговоры с США с позиции взаимной уязвимости.