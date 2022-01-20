Прогноз аналитиков: Москва откажется от турецкого предложения по Украине

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Новости Украины

Позицию Турции в украинском кризисе нельзя считать беспристрастной, а потому Москве не следует соглашаться на предложение Анкары о посредничестве.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России тюрколог Владимир Аватков, подвергший критике внешнеполитическую линию Турции.

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«Она поддерживает деструктивную линию, в том числе направленную на неприсоединение Крыма с Россией, на поддержку вооружения боевиков на Украине, но и, кроме того, ее самоуверенные заявления демонстрируют, что Анкара, несмотря на ее стремления быть мировой державой, до конца не осознает ответственность и готова руководствоваться в первую очередь своими желаниями, стремлениями и целями, а не доброй волей сотрудничества», — сказал аналитик «Известиям».

По его словам, для Турции крайне важно демонстрировать, что она ключевая держава, играющая важную роль в решении различных конфликтов в мире, в первую очередь на постсоветском пространстве.

«Это вписывается во внешнеполитическую идеологию страны, которая подчеркивает, что она является хабом, центром, через который проходит огромное количество торговых, инфраструктурных проектов. Кроме того, Анкара пытается проводить активную внешнюю политику на постсоветском пространстве», — добавил эксперт.

При этом он обращает внимание, что в настоящее время Турция находится в непростом положении.

«С одной стороны, она вынужденно демонстрирует Западу, что подрывает постсоветское пространство. С другой — пытается показать Москве, что проводит самостоятельную внешнюю политику. В общем, сидит на двух стульях. Но не только в этом вопросе. Для Турции важно сотрудничество с Россией, у стран большой торговый оборот, который Анкара не хочет терять. Но в то же время она заинтересована в дальнейшей покупке Украины, поставке ей своих вооружений. Тем самым она вольно или невольно дестабилизирует ситуацию в этой стране», — резюмировал Аватков.

В свою очередь турецкий политолог Сенер Доган не верит, что РФ согласится на посреднические услуги Турции, поскольку между странами возрастает конкуренция.

«Активнее всего это проявляется на Кавказе и в Центральной Азии. Хотя Азербайджан и Армения считают, что Россия — главный посредник, потенциальное примирение Анкары и Еревана может изменить баланс в регионе. Еще одна конфликтная зона — Украина. В Москве считают, что Турция перестала быть объективной и занимать взвешенную позицию, начав продавать Украине беспилотники и другую военную технику. Маловероятно, что в Москве согласятся на посреднические услуги Анкары», — считает Доган.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Заявил, что его страна готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной.

«Президент Эрдоган проводит переговоры как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», – сказал Калын.