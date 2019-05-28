Прогноз Антона Геращенко: Саакашвили рассорится с Зеленским так же, как и с Порошенко

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В окружении главы МВД Арсена Авакова сдержанно прокомментировали возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Вернувшись в Украину, Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко, и сделает все чтоб снизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующему Президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него”, – написал на своей странице в соцсети близкий к Арсену Авакову нардеп Антон Геращенко.

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“То что Президент Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили – оцениваю позитивно. В том что такая критика будет – не сомневаюсь. Будет ли Михаил снова назначен на высокие государственные должности снова? Время и рейтинг Президента – покажут…”, – добавил Геращенко.