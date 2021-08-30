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30.08.2021 23:43 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Колониальная демократия, США, Украина
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Прогноз: Байден не пойдёт навстречу Зеленскому ни в одном стратегическом вопросе

Новости УкраиныДаже если на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский...

Даже если на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский и будет поднимать важные вопросы, он не получит на них прямого ответа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Андрей Бодров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый политический сезон обещает быть довольно активным, и не только во внутренней политике Украины, но и во внешней политике Украины. Безусловно, очень большие надежды возлагаются на предстоящую встречу президента Байдена и президента Зеленского.

Но ни один из важных практических вопросов, которые действительно волнуют и жизненно необходимы Украине, если и будет подниматься со стороны Украины, то 100% Соединенные Штаты или уйдут от решения, от прямого ответа, или просто откажут в этом, учитывая, что один из этих стратегических вопросов – это вступление Украины в НАТО», – сказал Андрей Бодров.

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