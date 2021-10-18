Прогноз Бойко: «Тарифы на газ вырастут вдвое. Промышленность остановится»

18.10.2021 12:33 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина погружается в энергетический кризис, который обернется социально-экономическим крахом страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко.

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Он отметил, что в соответствии с подписанным «Нафтогазом», а также центральными и местными властями меморандумом теплокоммунэнерго будут получать газ по 16 тысяч гривен за 1000 кубов с доставкой.

«Хочу напомнить, что в прошлом году это было 7 тысяч. Учитывая составляющую газа в тепле, уже понятно, что обещание не поднимать тарифы на тепло не будет выполнено. Сегодня имеем ситуацию, когда почти в два раза будут подниматься тарифы на тепло», – сказал политик.

По его словам, еще хуже ситуация в промышленности.

«Уже сегодня промышленность получает газ по 50 гривен за куб. Это означает угрозу остановки предприятий и массовую безработицу. А второе — это означает увеличение цен на товары первой необходимости: хлеб, сахар и так далее», – прогнозирует Бойко.