Прогноз Бойко: «Тарифы на газ вырастут вдвое. Промышленность остановится»Новости Украины
Украина погружается в энергетический кризис, который обернется социально-экономическим крахом страны.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Он отметил, что в соответствии с подписанным «Нафтогазом», а также центральными и местными властями меморандумом теплокоммунэнерго будут получать газ по 16 тысяч гривен за 1000 кубов с доставкой.
«Хочу напомнить, что в прошлом году это было 7 тысяч. Учитывая составляющую газа в тепле, уже понятно, что обещание не поднимать тарифы на тепло не будет выполнено. Сегодня имеем ситуацию, когда почти в два раза будут подниматься тарифы на тепло», – сказал политик.
По его словам, еще хуже ситуация в промышленности.
«Уже сегодня промышленность получает газ по 50 гривен за куб. Это означает угрозу остановки предприятий и массовую безработицу. А второе — это означает увеличение цен на товары первой необходимости: хлеб, сахар и так далее», – прогнозирует Бойко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.