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Расследование журналиста Сеймура Херша, в котором говорится о причастности президента США Джо Байдена и американских спецслужб к подрыву ниток «Северного потока» вряд ли получит широкое развитие и станет подобием Уотергейтского скандала, повлекшего отставку руководства Штатов.

Таким мнением с «ПолитНавигатором» поделился известный политолог член движения «Другая Украина» Андрей Мишин – бывший сотрудник МИД Украины, вынужденный покинуть Киев из-за угрозы репрессий.

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Мишин называет три причины, по которым информацию Херша спустят на тормозах:

«Во-первых, дело в персоне расследователя. Против величайшего мастера журналистских расследований прошлого века играют преклонный возраст, леворадикальные взгляды и жёсткая антипатия к «неоконсерваторам» из Белого дома. Как минимум часть выводов из книг-расследований позднего Сеймура Херша – 1986, 1997 и 2001 годов были позднее опровергнуты опубликованными официальными и архивными материалами, что постоянно вменяют автору предвзятые критики, обвиняя в «регулярном вбросе мешанины из фактов и домыслов». Нынешние поколение американцев им верит. Во-вторых, есть вопросы к методике и характеру расследования. Анонимный чиновник, цинично и жестко рассказавший в частной беседе Хершу, как администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы СП и СП-2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, мало похож на реального современного персонажа… В-третьих, полная уверенность американской администрации в своей безнаказанности. Так было с журналистскими разоблачениями причастности американских спецслужб к терактам 11 сентября 2001 года, так было с фальшивыми пробирками с «химоружием», позволившими США развязать войну в Ираке. О необходимости подрыва СП-2 говорили поляки, британцы, разношёрстные политики стран Балтики. Сам Байден заявлял в феврале 2022 года. Но попробуй в условиях глобального информационного противодействия докажи, казалось бы, очевидную причастность Байдена к подрывам трубопроводов, достаточно логично аргументированную по всем пунктам в материалах расследования Херша».