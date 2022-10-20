Прогноз: До коллапса украинской энергосистемы остается две-три недели ударов

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Новости Украины

Дальнейшее продолжение ударов по энергетической инфраструктуре Украины приведет к системным и неустранимым проблемам.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в этом случае последствия для украинской энергетики будут неустранимыми.

«По разным оценкам, удары должны идти две-три недели, именно с поражением подстанций 750 киловатт и различных оставшихся ТЭС, которые еще не выведены из строя. Помимо уничтожения трансформаторов, конечно, нужно уничтожать и машинные залы, опция такая есть», – сказал эксперт.

Он напомнил, что в офисе президента Украины предупредили о начинающихся с 20 октября отключениях электроэнергии с 7 утра до 11 вечера.

«Причем в среднем на город где-то по четыре часа и во всех областях призывают экономить срочно свет. Считайте за девять дней ударами мы добились уже серьезного воздействия на всю структуру украинской энергетики, которая в свою очередь дает эффект на все остальные государственные механизмы. При продолжении таких ударов последствия будут становиться все более системными и неустранимыми», – заявил Рожин.