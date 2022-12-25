Прогноз: До Нового года ВСУ сделают попытку крупного прорыва

Украинскому командованию необходимо любой ценой до конца года показать Западу, что установившаяся линия обороны нестабильна.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил командир интернациональной бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба («Абхаз»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зная, что Украина управляема Западом, мы ждём где-то выпада. Они сейчас соберут все остатки нечисти, всё что можно – кривых, косых, хромых, напичкают всех в один кулак и попробуют где-то вылезти, показать, что вот видите, вам ничего не поможет. Поможет ещё как, мы этот кулак на месте разобьём. Зная их мышление, я жду, что где-то выползут. Потому что стабилизировалась линия, «вагнера» продавливают наступление, Украина туда пустила все силы, чтобы их удержать, но ребята всё равно идут, поэтому сейчас они показать, что что-то у вас не так, должны где-то под конец года заявить, что они побеждают. Просто прийти в движение, дать подачу, а то, что они там все полягут и ничего не возьмут…просто у них должно начаться где-то движение», – сказал комбриг.

Модератор канала спросила, насколько всё серьёзно, на вверенном «Абхазу» Авдеевском направлении.

«Наше направление нам привычно, не первый год здесь находимся, это все те позиции, которые при нас зарождались, поэтому что противник знает о наших позициях, что мы о них. У нас идут дуэли, и эти дуэли в нашу пользу. Поэтому нивелировать все события и как-то начать движение, чтобы где-то в новостных лентах сказали, какие мы красавцы, мы не собираемся, это неправильно, не своевременно. Потому что есть общий замысел, а на себя одеяло тянуть чревато тем, что нечем тянуть потом будет. Поэтому едино, когда всё выровняется, единая блокировка, кода всё как положено происходит, тогда двигаешься и ты. У нас есть генералитет нашего направления, которому мы доверяем», – ответил Авидзба.