Прогноз эксперта-агента СБУ: «Пани Санду» выиграет выборы, но продует референдум

Елена Острякова.  
16.10.2024 18:47
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Россия, Украина


Действующая президентка Молдовы Майя Санду выиграет предстоящие президентские выборы, но во втором туре.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Интервизор» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующая президентка Молдовы Майя Санду выиграет предстоящие президентские выборы, но во втором туре. Об...

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«Пани Санду очевидно победит на этих выборах в Молдове. Очевидно, что ей попортят нервы россияне через свою мощную сетку. Есть сеть, которая оплачивается, сеть Шора, есть социалисты, которые также на частичном финансировании у россиян. Они выставили много фейковых технических кандидатов, чтобы отвлечь внимание. Но социология показывает, что Санду выборы выигрывает. Не в первом туре, как она планировала, но во втором, поскольку нет кандидатов, которые могут бросить ей вызов», – рассуждал Кулик.

При этом в то, что Молдова проголосует за членство в ЕС на предстоящем референдуме, он не верит.

«Что касается референдума о членстве Молдовы в Европе, социология показывает 50 на 50. Последние замеры показывают, что могут быть проблемы с этим референдумом с точки зрения явки. Нужно, чтобы она была 51%. Нет такой мобилизации у Санду. Есть неверие и усталость от политики у молдавского избирателя, в том числе из-за экономических процессов.

Кроме того, штаб Санду буквально выжигал всех попутчиков и союзников вокруг нее и выдавливал из публичной политики возможных партнеров, которые могли бы усилить Санду. И это вызывало разочарование», – сказал Кулик.

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