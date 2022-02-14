Прогноз: Эрдогану грозит потеря власти

14.02.2022  09:24 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Турция


Президент Турции Реджеп Эрдоган в скором времени потеряет свою партию, а в самой Турции начнётся политический хаос.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в скором времени потеряет свою партию, а в самой Турции...

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«Если вы помните, Эрдоган первые пять лет своего правления стоял на западных позициях ЕС и НАТО. Когда у него поднимался рейтинг с 2007 года, у него начались изменения, это было понятно в 2010 году при проведении референдума. Этот референдум Эрдоган выиграл очень сложно. Турция создала западную систему, сегодняшние внутриполитические проблемы закроют проект неоосманизма», – сказал эксперт.

«Потому что ни армия, ни социальная жизнь, ни элиты об этом не думают. Так же в партии Эрдогана у этого нет базы, но призывы к пантюркизму звучат, потому что националистические партии поддерживают Эрдогана. Но через пару лет, вы увидите, что Турцию ждёт очень серьёзный хаос. Максимум через 3 года у Эрдогана не будет его партии, потому что сейчас события в Турции кипят все силы курдов, алавитов и прочих настроены решительно против Эрдогана», – резюмировал Асалыоглу.

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