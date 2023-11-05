Прогноз из Киева: Население Украины сбежит, как только отменят запреты на выезд

Вадим Москаленко.  
05.11.2023 18:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса, Эмиграция


Киевскому руководству пора перестать верить сладким речам западных политиков и, наконец, определиться, за счёт чего государство будет выживать.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому руководству пора перестать верить сладким речам западных политиков и, наконец, определиться, за счёт...

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«Нас не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО. По очень простым причинам, поскольку речь о членстве в ЕС в практической плоскости идёт только о западных Балканах.

А по Украине – может только Урсула фон дер Ляйен приехать, и рассказать приятные сердцу жителей Банковой слова о «европейском будущем Украины». Но, сколько не говори «халва», во рту от этого слаще не станет», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что Киеву нужно думать, как выживать, потому что экономика перестала функционировать, и прибыль получать не из чего.

«Нам надо готовиться к тому, как мы будем жить. Нам надо перезагрузить экономику, с чего государство будет кормиться. Раньше было понятно – металлургия и сельское хозяйство. Машиностроение мы убили ещё в нулевые.

И как только отменят военное положение, сбежит всё живое. Либо надо менять эту политику, либерализировать экономику. Но у вас – демократический фасад и авторитарные методы стран третьего мира», – подытожил эксперт.

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