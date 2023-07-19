Прогноз из Киева: Украина проиграет, если дальше сохранится нынешний курс

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Украинская власть погрязла в коррупции и воровстве. Это приведет к поражению, если такая политика руководства страны сохранится.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается того из последнего, что я видел – я уже даже не успеваю замечать все эти срачи от барабанов до каких-то салаторезок и заканчивая перекрестками, это все пи…ц. Потому что мы таким образом, как написал Миша Ткач, журналист-расследователь, мы проиграем просто. Если мы продолжим так дальше, мы проиграем, потому что, действительно, пока российская промышленность отчитывается по производству каких-то там дронов и всего остального – опять же, пока на бумаге, давайте посмотрим. Потому что можно щеки надуть и собирать воздух, но если это действительно так, мы делаем большие глупости… Если мы и дальше продолжим теми же темпами, то в Украине выживет одно – коррупция. Если мы продолжим растрачивать деньги, когда страна собирает по копейкам для бронников и касок, мы проиграем», – заявил Раимов.