Прогноз из Киева: Украина проиграет, если дальше сохранится нынешний курс

Анатолий Лапин.  
19.07.2023 15:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, Украина


Украинская власть погрязла в коррупции и воровстве. Это приведет к поражению, если такая политика руководства страны сохранится.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть погрязла в коррупции и воровстве. Это приведет к поражению, если такая политика...

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«Что касается того из последнего, что я видел – я уже даже не успеваю замечать все эти срачи от барабанов до каких-то салаторезок и заканчивая перекрестками, это все пи…ц. Потому что мы таким образом, как написал Миша Ткач, журналист-расследователь, мы проиграем просто.

Если мы продолжим так дальше, мы проиграем, потому что, действительно, пока российская промышленность отчитывается по производству каких-то там дронов и всего остального – опять же, пока на бумаге, давайте посмотрим.

Потому что можно щеки надуть и собирать воздух, но если это действительно так, мы делаем большие глупости… Если мы и дальше продолжим теми же темпами, то в Украине выживет одно – коррупция. Если мы продолжим растрачивать деньги, когда страна собирает по копейкам для бронников и касок, мы проиграем», – заявил Раимов.

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