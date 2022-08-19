Прогноз: Киев перекроет поставки российского газа в ЕС, но обвинят Россию

Украина может прекратить транзит российского газа в Европу.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я считаю, что может. Для этого нужны какие-то исключительные обстоятельства, но то, что украинское руководство пытается решать вопросы за счет Европы, мы видели на других примерах. Они не прочь пошантажировать и Берлин, и Рим, и Париж. Для них важно мнение только Лондона и Вашингтона.

Все остальные для украинского руководства – разменная монета. Когда нужно с них что-то получить, можно продемонстрировать европейскую солидарность, но вообще интересы старой Европы для Киева не на первом месте», – сказал Алабужин.