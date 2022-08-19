Прогноз: Киев перекроет поставки российского газа в ЕС, но обвинят Россию
Украина может прекратить транзит российского газа в Европу.
Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что может. Для этого нужны какие-то исключительные обстоятельства, но то, что украинское руководство пытается решать вопросы за счет Европы, мы видели на других примерах. Они не прочь пошантажировать и Берлин, и Рим, и Париж. Для них важно мнение только Лондона и Вашингтона.
Все остальные для украинского руководства – разменная монета. Когда нужно с них что-то получить, можно продемонстрировать европейскую солидарность, но вообще интересы старой Европы для Киева не на первом месте», – сказал Алабужин.
При этом виноватой будет объявлена Россия, полагает эксперт, хотя в Европе прекрасно будут знать, кто виноват.
«Европейцы знают, что они могут, но европейцы вынуждены повторять нарратив Зеленского как в случае с Запорожской АЭС, хотя понимают, что это глупость. И тут они будут повторять то, что придумают в Киеве или Лондоне о том, что Россия что-то перебила, и поэтому газ не идет в Европу. Или же создается какая-то экстренная ситуация, и Киев вынужден ради спасения Европы перекрыть газ. Время полного абсурда», – сказал Алабужин.
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