Прогноз: Лукашенко сдастся России после выборов

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет на более тесную интеграцию с Россией после того, как будет переизбран на шестой срок.

Об этом сегодня на импровизированном митинге перед белорусской ЦИК в Минске заявил оппозиционер Николай Статкевич, заявил корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко нас сдаст. Это председатель колхоза, который привык в райком ездить за фондами. Нет фондов – колхоз кладется. Он так жил. Он цыганил и цыганил у Москвы и думал, что это будет вечно. А сейчас его прижали и сказали: отдай страну. Он ерзал, думал: до выборов дотяну, а потом сдамся. А теперь денег не хватает. Если мы его не приберем, он нас продаст», – нагнетал оппозиционер.

Статкевич – один из 24 так называемых «кандидатов протеста», которые регистрируют свои инициативные группы по выдвижению кандидата в президенты Белоруссии, чтобы иметь легальную возможность устраивать митинги и пикеты во всех крупных городах страны.

Еще один оппозиционер Павел Северенец отказался от регистрации и готовит серию несанкционированных митингов на июль. Он известен как лидер протестов против интеграции России и Белоруссии в декабре прошлого года.