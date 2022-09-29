Прогноз: Международное признание референдумов в бывшей Украине будет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В будущем мировое сообщество не сможет игнорировать результаты референдумов об отделении от Украины ее бывших регионов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сейчас градус напряженности в регионе и фактическое вовлечение стран НАТО в военные действия вряд ли позволят осуществить процедуры признания мировым сообществом результата волеизъявления народов. Но со временем игнорировать или пытаться не замечать его итоги будет просто невозможно», – сказал Борисов «Коммерсанту».

По его мнению, особое значение референдумов состоит еще и в том, что они открывают пусть и отложенный, но вполне легитимный доступ для включения вопроса самоопределения граждан в международную повестку.

При этом, по информации издания, администрация президента РФ действительно озабочена подведением юридической базы под присоединение к России новых территорий, но пока эта работа носит скорее информационный характер.

Кроме того, источника в администрации говорит, что пока международное признание референдумов возможно «только в перспективе».

В свою очередь доцент МГИМО Илья Рачков полагает, что обосновывать право новых территорий на сецессию Россия после ее исключения из Совета Европы будет на площадках ООН, прежде всего, в Совете по правам человека.

Он подчеркивает, что придется серьезно доказывать, что население угнеталось властями и подвергалось постоянному унижению и притеснениям. Тем не менее Рачков убежден, что заняться этим можно уже сейчас, например, в Международном суде, где рассматривается иск Украины к России о нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (до января 2023 года Россия должна представить свою письменную позицию по существу спора).