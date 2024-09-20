Прогноз Международного энергетического агентства: Украине предстоит самая сложная зима за всю войну

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Международное энергетическое агентство выступило с заявлением по итогам проведенного его специалистами анализа состояния украинской энергетики.

Если коротко: межправительственная организация в рамках клуба богатых стран. предупреждает, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов, следующая зима может стать для страны самой трудной за время войны.

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Пиковое потребление электричества на Украине может составить 18,5 гигаватт, считают авторы документа. При этом — даже с учетом экспорта 1,7 гигаватт из Европы и возвращения к работе некоторых энергоблоков атомных электростанций — дефицит может достичь 6 гигаватт (что сравнимо с общими потребностями в электроэнергии такой страны, как Дания).

Это означает, что грядущей зимой Украине может не хватить примерно трети необходимого ей электричества.

«Ситуация в Украине — это одна из самых насущных мировых проблем в области энергетической безопасности, — считает директор МЭА Фатих Бирол. — Энергосистема Украины пережила последние две зимы за счет своей стойкости, храбрости и изобретательности украинского народа, а также солидарности международных партнеров. Но это зима станет для нее несравнимо более трудным испытанием, чем когда-либо».

МЭА отмечает, что в периоды пикового потребления этой зимой может появиться угроза для энергоснабжения больниц, школ и других ключевых организаций.

Кроме того, как пишет Bloomberg, Международное энергетическое агентство прогнозирует прекращение транзита российского газа через Украину по истечении контракта в конце нынешнего года.

После прекращения действия соглашения между “Газпромом” и “Нефтегазом” Украине придется обеспечить поставки газа из Центральной и Восточной Европы. Это станет дополнительным фактором, увеличивающим тяжесть предстоящей зимы для страны.

В своем докладе МЭА предлагает план из десяти пунктов, реализация которых, по мнению организации, поможет предотвратить самый плохой сценарий.

В рамках предложенного плана организация предлагает Киеву:

– Укрепить безопасность критически важных энергообъектов;

– Наладить доставку запчастей и оборудования для восстановления повреждений;

-Ускорить децентрализацию энергообеспечения;



Утешить Киев может разве что сделанный ранее прогноз МЭА на отдаленную перспективу. В случае установления долговременного мира у страны появится возможность обратить в свою пользу имеющиеся на ее территории разведанных полезных ископаемых на сумму $11,5 трлн , в том числе необходимых для энергетического перехода.

Как отмечает FT со ссылкой на исследователей Национальной академии наук Украины, страна имеет огромные запасы лития. По этому показателю Украина опережает Португалию как самый большой ресурс лития в Европе. Но сейчас литий на Украине не добывается из-за военных действий, так как его залежи находятся в критической зоне вблизи линии боев, да и денег в бюджете на это нет, а инвесторы не рискуют.

Между тем, литий необходим для электромобилей и других измерений «чистой энергии».

В более широком смысле Украина имеет коммерчески значимые месторождения 117 из 120 наиболее используемых промышленных минералов, включая титан, железо, неон, никель, в более чем 8700 исследованных месторождениях.

Существуют также запасы других минералов, которые Международное энергетическое агентство считает критически важными, такие как бериллий, ниобий, тантал, титан и кобальт, а также некритические элементы, такие как уран и полевой шпат – и это лишь некоторые из них.

Осталось лишь пережить надвигающуюся зиму и дождаться мира, что, с нынешним курсом киевской власти выглядит, как фантастика.