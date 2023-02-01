Почему вражеский прогноз по экономике России оказался лучше отечественных оценок

МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Нас вроде не должны волновать прогнозы от МВФ по российской экономике. Кто они нам такие? Враги, часть вражеского механизма удушения России, специализирующегося на экономических методах.

Тем более, что их прогнозы редко сбываются, то есть никогда в точности, да и корректируются по ходу года, а потом снова не сбываются. Это, скорее, прогнозирующее программирование или программирующее прогнозирование.

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Однако и игнорировать не имеем права, так как у них в неофициальном управлении невидимыми нам ниточками и рычажками оказывается влияние на серьезнейшие отечественные финансовые институции. А исповедующих их идеологию чиновников можно записать в солдаты МВФ, которые действуют по заданным алгоритмам.

Налицо отличный способ управления – надо было лишь вовремя воспитать, вырастить и обучить соответствующим образом часть талантливой молодежи элитки. Дальше действуют по программе.

Но вернемся к МВФ, который на 0,2 процентного пункта улучшил свой же прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году, до 2,9% против 3,4% в 2022-м. Эксперты значительно повысили ожидания по российской экономике – с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Это лучше ожиданий российских властей, которые прогнозируют падение ВВП. В 2024 году Фонд ожидает роста экономики РФ на 2,1%.

МВФ до начала СВО ожидал роста российского ВВП на 2,1% в 2023 году. После начала спецоперации он спрогнозировал падение на 2,3%, далее ухудшил до снижения на 3,5%, но осенью вернулся к отметке 2,3%. Минэкономики РФ ожидает в 2023 году снижения ВВП на 0,8%, Центробанк – в пределах 1 – 4%.

Если бы ЦБ РФ не был независим от правительства, а действовал под его руководством, вполне можно было бы ожидать и более позитивных показателей. Но при санкционированном ЦБ рекордном оттоке капитала в 2022 году в 245 миллиардов долларов (не говоря о потере части ЗВР в 300 милилардов) и при ключевой ставке в 7,5% (а было и 20% в начале года) это сделать было практически невозможно.

ВВП не самый важный показатель. Важны еще уровень и качество жизни, доходы населения, его покупательная способность.

Объяснить удорожание, например, услуг ЖКХ можно, но невозможно оправдать. У нас своя электроэнергия, свои энергоносители – и газ, и нефть, и уголь, и топливные элементы для АЭС, созданные из сырья своих же рудников. У нас свои металлы, в том числе цветные и редкоземельные. Мы уже не обязаны ориентироваться на цены международных бирж.

У нас избыток ресурсов, которые мы пытаемся перенаправлять на другие рынки с тех, которые решили отказаться на свою голову от российского сырья. У нас рекорд по урожаю зерновых. Рекорд экспорта, рекорд производства с/х удобрений.

Правда и рекорд вывода капитала за рубеж! В какой «зарубеж»?! В условиях ведущийся Западом войны против России?

Президент Владимир Путин в 2022 году говорил о необходимости увеличения доходов населения и уже в 2023-м поручал правительству принять меры для ускорения роста реальных зарплат населения и снижения уровня бедности.

Выполнить такие задания можно только тогда, когда ЦБ и Минфин заметят, что против России ведут войну на уничтожение, не будут заигрывать перед «инвесторами» привлекая финансы с 20% «премией», открывать конфиденциальную информацию, снова-таки для привлечения «инвесторов» вместо перехода на мобилизационную экономику, до сих пор держать ключевую ставку на уровне 7,5% и стремиться любыми путями отстаивать права интеллектуальной собственности вражеских государств.

А прогноз МВФ похож на грамоту для ЦБ за «Отличные показатели ЦБ в труде на благо МВФ», но достигнуты они не благодаря, а вопреки.

И действительно – Кабмин сделал всё, что можно было в этих условиях. Но при переходе конфликта в долгосрочный этого будет недостаточно.