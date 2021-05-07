Прогноз на выборы в Молдове. Будет плохо абсолютно всем, кроме Запада

07.05.2021, Кишинёв, София Русу

Новости Украины

В Республике Молдова идет подготовка к досрочным парламентским выборам, назначенным на 11 июля. Совсем скоро, 12 мая, политические партии, избирательные блоки и независимые кандидаты уже смогут подавать документы на регистрацию в ЦИК. Об участниках избирательной гонки – фаворитах, дебютантах, об особенностях и возможных результатах нынешней кампании, а также позициях внешних игроков беседуем с молдавским политологом Александром Кориненко.

«ПолитНавигатор»: На 11 июля в Молдове назначены досрочные выборы в парламент. Оздоровят ли выборы ситуацию в стране? Возможна ли в принципе перезагрузка молдавского государства?

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Александр Кориненко: Досрочные выборы не приведут к перезагрузке молдавского государства или серьезным изменениям. У них одна цель – это очищение политического класса от «наследия» олигарха Влада Плахотнюка. В первую очередь, это видение западных посольств, которые с особой настойчивостью делали все, чтобы эти выборы состоялись как можно скорее.

Досрочные выборы только обострят политический кризис, так как пока нет четких перспектив коалиций или хотя бы устойчивого большинства. Есть основания полагать, что следующий парламент не проработает долгий срок и в результате может быть также распущен.

«ПолитНавигатор»: В новой избирательной гонке мы видим прежние фигуры. Майя Санду и Игорь Додон не переставали обмениваться ударами с ноябрьских президентских выборов. Эта борьба как-то отразилась на рейтингах двух политиков? У кого сейчас позиции сильнее?

Александр Кориненко: В молдавской политике существует правило: рейтинг того, кто находится у власти, всегда падает. Это произошло и сейчас. Майя Санду получила большой кредит доверия со стороны избирателей, но он стал таять на глазах. Команда Игоря Додона была уверена: досрочные выборы надо максимально оттянуть, тогда личный рейтинг президента опустится к минимальным отметкам, что приведет и к падению рейтинга партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является госпожа Санду.

Надо отметить, что и глава государства, очевидно, была того же мнения, поэтому так маниакально требовала провести досрочные выборы как можно скорее.

Удары политиков не так повлияли на их рейтинги, как их собственные ошибки и сложная ситуация в стране. Население было разочаровано, потому что политики перекладывали вину за ситуацию друг на друга, при этом отказывались договариваться по ключевым вопросам… и тут, в первую очередь, речь идет о борьбе с пандемией и вакцинации.

Сложно сказать, чьи позиции сейчас сильнее, но суть игры ясна: Майя Санду попытается избегать серьезных ошибок до 11 июля, а Игорь Додон будет вынуждать ее совершать ошибки.

«ПолитНавигатор»: Кто вообще пройдет в новый парламент, есть прогнозы по результатам? В Молдове за последнее время появились новые партии. Например, на левом фланге – Гражданский конгресс, создавший уже региональные комитеты по всей стране и намеревающийся вскоре поучаствовать в местных выборах в Гагаузии.

На правом – Партия перемен. Также экс-премьер Ион Кику зарегистрировал и ведет на выборы Партию развития и объединения Молдовы, целью которой является консолидация общества и евроинтеграция. Новички могут составить конкуренцию основным политическим силам?

Александр Кориненко: Рейтинги, прогнозы и здравый смысл подсказывают, что на выборах сюрпризов не будет.

Так, в парламент проходит лишь одна правая партия – «Действие и солидарность». Такое сложно вспомнить в истории современной Молдовы, так как правый фланг всегда был очень фрагментирован. Госпожа Санду методично «уничтожала» своих политических союзников, и теперь никто не сможет составить ей конкуренцию.

К тому же очень сильно был раздроблен электорат унионистов. Вряд ли лидеру Партии национального единства Октавиану Цыку удастся объединить под своими партийными знаменами всех унионистов, хотя он уже пытается это сделать одиозными выходками и заявлениями относительно мемориала «Вечность» (Цыку назвал кишиневский Мемориальный комплекс «Вечность», установленный в 1975 году в честь советских воинов-освободителей, «памятником лжи» – прим. автора) и Дне Победы.

Слева пройдут три политические силы: это блок Партии социалистов и Партии коммунистов, который скоро будет официально создан, партия «Шор» и «Блок Ренато Усатого».

Партия «Гражданский конгресс» на республиканском уровне не сможет составить конкуренции лидерам электоральной гонки. Их результат на выборах будет незначительный, в районе 1-2%. Хотя на выборах в Народное собрание Гагаузии у них есть все шансы показать хороший результат.

Экс-премьер Ион Кику и его команда полностью провалили информационную кампанию о создании своей партии. Ее основание прошло блекло, тускло, незаметно. Безусловно, личный рейтинг господина Кику должен был сыграть решающую роль в электоральной гонке, но не надо забывать и о команде, в которой ярких личностей нет. Рассчитывать на места в новом парламенте им не стоит, они упустили свой шанс, второго не будет.

«Партия перемен» пока отличилась только деятельностью в социальной сети Facebook. Не стоит ожидать серьезного результата от этой политической силы, хотя там очень много талантливых экспертов и технократов.

«ПолитНавигатор»: Игорь Додон, хоть уже и не президент, все равно очень активен. На что он рассчитывает? Каковы перспективы возможного блока Партии социалистов и Партии коммунистов?

Александр Кориненко: Игорь Додон вынужден быть активным, так как его личный рейтинг тесно связан с рейтингом Партии социалистов. Экс-президент рассчитывает удержать на досрочных выборах за собой парламент. Не секрет, что окружение Майи Санду хочет сделать серьезные кадровые перестановки во всех государственных институтах. Без большинства в парламенте это невозможно. Задача Игоря Додона не допустить этого.

Безусловно, участие в блоке еще одного экс-президента Владимира Воронина, чье правление у старшего поколения ассоциируется со стабильностью, положительно повлияет на рейтинг блока ПСРМ+ПКРМ. Большинство в парламенте они взять не смогут, но желателен результат, который позволит создать большинство с партией «Шор», с которыми у социалистов и коммунистов не было серьезных разногласий.

«ПолитНавигатор»: То, что Запад поддерживает Майю Санду, понятно, а вот поддерживает ли Москва Игоря Додона? Есть ли признаки, что Москва ищет и другие политические силы, на которые можно опереться в Молдове?

Александр Кориненко: После июня 2019 года в Молдове не было замечено особой активности со стороны Москвы. Даже во время последней президентской кампании в Молдове Российская Федерация не проявила особого внимания к этому процессу. На данный момент у Кремля есть более важные направления внешней политики, чем маленькая Молдова.

Кроме того, Москва всегда спокойна в отношении внешнеполитических устремлений Кишинева: Гагаузия и Приднестровье не позволят вступить Молдове в НАТО и уж тем более объединиться с Румынией.

У Кремля много башен. В Кишиневе есть политические силы, кроме социалистов, которые поддерживаются силами из Москвы, но это далеко не та поддержка, которая есть у экс-президента Игоря Додона. В этой электоральной гонке ситуация не изменится, и не стоит ждать какой-то активности от Российской Федерации. Российская дипломатическая миссия в Кишиневе вновь подтвердит свое прозвище «тихое посольство».

«ПолитНавигатор»: Этот затяжной политический кризис – далеко не первый в истории Молдовы. Есть мнение, что для стабилизации ситуации в стране нужна новая «революция послов» – как это было в случае с изгнанием Плахотнюка в 2019 году. Возможна такая революция? Послы – каких стран наиболее ярко проявили себя в последнее время в Молдове?

Александр Кориненко: Революция совершается против кого-то. В 2019 году был явный враг – олигарх Влад Плахотнюк, который настроил против себя – как Запад, так и Восток. Сейчас нет никаких предпосылок для совместного выступления дипломатического корпуса.

Наиболее активно себя проявляют американский посол Дерек Хоган и посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко.

Впервые за долгое время Запад смог привести к власти наиболее лояльного им президента за всю историю современной Молдовы, и упускать такой шанс нельзя. Сегодня президентура – это только плацдарм для расширения влияния Запада.

Затем последуют и другие государственные институты, во главе которых встанут специалисты-выпускники различных образовательным программ, реализуемых под патронатом западных посольств.

Посол США регулярно посещает президентуру и практически все государственные институты, подтверждая статус «главного посольства».

Посол ЕС позволяет себе делать, в том числе и политические заявления в пользу действующего президента.

В Кишиневе активизировалась деятельность НПО по подготовке молодых кадров для руководящих постов. Это подтверждает тот факт, что США и ЕС будут активно внедрять лояльных людей на ключевые посты. При Воронине, Плахотнюке или Додоне они на такое не могли рассчитывать, а сейчас есть уникальный шанс.

«ПолитНавигатор»: За минувшие месяцы мы увидели несколько кандидатур на пост премьера: две предложила Майя Санду, две – парламентское большинство. Были ли среди них удачные? Может ли кто-то из экс-кандидатов стать премьером в будущем?

Александр Кориненко: Изначально президент заявила о том, что будет выдвигать непроходные кандидатуры. Наталья Гаврилицэ и Игорь Гросу – не самые сильные кандидаты на этот пост, но это максимум, который смогла предложить госпожа президент. Уж больно короткая кадровая скамейка у президентуры.

Вполне возможно, что если у ПДС будет большинство в парламенте, то состав предложенного правительства будет практически идентичен тому, что Майя Санду уже предлагала для утверждения.

Более удачные кандидатуры были выдвинуты парламентским большинством. Мариана Дурлештяну и Владимир Головатюк – весьма сильные кандидаты на этот пост, с положительным руководящим опытом, но изначально было понятно, что президент не поддержит ставленников парламентского большинства.

«ПолитНавигатор»: Если президент Майя Санду установит контроль над парламентом и правительством и власть сосредоточится в одних руках, возможно ли усиление давления на Приднестровье?

Александр Кориненко: Такая ситуация ничего хорошего для Приднестровья не предвещает. Решением этого вопроса займутся бывшие члены неправительственных организаций и западные эксперты. У них свое понимание ситуации на Днестре. В этом случае Тирасполю стоит ожидать серьезного давления, в первую очередь экономического.

У команды Майи Санду очень хорошие связи с офисом президента Украины, что позволить им координировать совместные действия, направленные для давления на регион. Для Запада главным является замена российской миротворческой миссии на гражданскую. Это будет первоочередной задачей для нового руководства Бюро по реинтеграции Молдовы.

При всех недостатках бывших переговорщиков со стороны Молдовы, они понимали, что на левом берегу Днестра живут наши граждане, наши родственники, близкие. Часто применялись меры давления на Тирасполь, но всегда удавалось договориться, и то, что с 1992 года на Днестре не стреляют, – важный показатель.

Для выпускников западных программ жители Приднестровья – это обезличенные «сепаратисты», и отношение к населению Левобережья будет соответствующее.

«ПолитНавигатор»: Пойдут ли люди на эти выборы, не устали ли они от политического цирка? На фоне сложной ситуации с коронавирусом, кризиса в экономике, коллапса на госпредприятии «Железные дороги Молдовы» политики совершают причудливые маневры, играют сложные партии.

Не так давно мы наблюдали совершенно неуместную перепалку нынешнего и бывшего президентов относительно казенного имущества – кто какие ковры покупал, какими мобильными телефонами пользовался, что делать с загородной резиденцией главы государства и т.д.

Один из экс-кандидатов в премьеры Мариана Дурлештяну, отозвав свою кандидатуру, назвала происходящее в молдавской политике «моральным кризисом» и указала, что человеческую трагедию используют в политических целях. Каковы причины этого кризиса, почему власть и народ живут в параллельных реальностях?

Александр Кориненко: Люди всегда хотят надеяться на лучшее. Политический цирк в Молдове происходит уже давно, а политические кризисы – на протяжении всей современной истории Республики Молдова. Да, возможно, люди уже не верят в светлое будущее и стабильность в родной стране, но свой гражданский долг выполняют, особенно старшее поколение.

Перепалки президентов будут по любому поводу, даже из-за ручки или блокнота. Это создание информационных поводов с целью в очередной раз обратиться к избирателям. Прошу заметить, что остальные политики тоже всеми способами привлекают к себе внимание: кто-то обливает зеленкой, кто-то ездит митинговать в Джурджулешты и так далее, кто во что горазд – и все ради заголовка на информационном портале.

Сейчас положительные месседжи не слишком актуальны. В Молдове пока низкий уровень политической культуры населения, и, к сожалению, прыгающий на заборы политик привлечет больше внимания, чем политик, сажающий деревья.

Молдова всегда была страной параллельных реальностей. Основная причина такого разрыва – это отсутствие среднего класса. В Молдове есть очень богатые и бедные. Оба слоя так далеки, что совершенно не понимают друг друга. При этом вторые, скрипя зубами, идут на выборах голосовать за первых.