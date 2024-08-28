«Невменяемые» элиты стран Прибалтики в угоду США могут атаковать со своей территории Санкт-Петербург.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит, например, Прибалтика на низком замахе, потому что невменяемая. Понятно, что трудно требовать психической адекватности по человеческим критериям от «шпрот» . Поэтому они запросто могут у себя разместить какие-нибудь там европейские ударные системы, сделать несколько откровенных провокаций, по тому же Питеру пострелять беспилотниками . Это же легко разместить их на территории Прибалтийских стран и популять. А потом сказать: « вот видите, это Россия всё выдумала, чтобы на нас напасть. Смотрите, на страну Евросоюза напали, наконец-то теперь начнётся», – обрисовал Карманов возможный сценарий.

Он считает: пересмотр ядерной доктрины, о котором накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, не означает готовность применить ядерное оружие на Украине. Это предостережение от дальнейшего распространения конфликта на Восточную Европу.

«Мои личные предположения, что все это заготовка на общеевропейскую войну. Потому что ситуация с Украиной разруливается и без тактического ядерного оружия. Но вопрос в том, что сейчас всё больше европейских сил участвуют в конфликте. Уже откровенно наносятся удары западным оружием по территории России, табуны этих псевдо-добровольцев гонят откуда угодно, аж из Колумбии прилетают. Сколько этих австралийских/польских добровольцев, которые все как один только вчера уволились с военной службы, на полях разбросано, никто толком и не знает. Потому что «потерь нет», как говорил Тымчук – до того, как застрелился…

Я бы предположил, что вопросы обсуждения применения ядерки крутятся не вокруг Украины, а как при помощи этих предупреждений застопить развитие Третьей мировой», – заключил Карманов.