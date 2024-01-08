Прогноз о наступлении на Харьков: в МГИМО не верят, что у России сейчас достаточно сил

Наступление российских войск на Харьков, которое британская The Telegraph предрекает на 15 января, требует группировки в 40-50 тысяч человек, которых, очевидно, на этом направлении нет.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не вопрос веры, а вопрос ресурсов. Если нам удалось сконцентрировать там хотя бы 40 тысяч человек, но, похоже, что этого нет. Поэтому все эти разговоры – это, скорее, пожелания, это вера, но ни в коем случае не реальная оценка ситуации. Потому что такую группировку конечно бы заметили, конечно, об этом бы говорили, такое скрыть сейчас невозможно. А ситуация, на мой взгляд, к сожалению, выглядит таким образом, что если говорить о сухопутных силах, именно о бойцах, военнослужащих, пехоте, то у нас примерно равновесие сохраняется. У нас нет где-то доминирующего положения. То есть вопрос сейчас решается таким образом, что в той стороне, где удаётся на какое-то время сконцентрировать заметные ресурсы, там получаются успехи. Украина, как только в Авдеевке складывается тяжёлая ситуация, немедленно бросает туда ресурсы, или в Запорожье, сколько удаётся, условно говоря, бригаду. Бригада, конечно, хорошо, но сами понимаете, бригада это ни о чем вообще. И для того, чтобы было какое-то наступление масштабное на территории Харькова, нужен гарнизон, повторяю, минимум 40-50 тысяч человек. Это то, чего у нас, судя по всему, нет», – считает эксперт.

По его оценке, наступление на Харьков, как и наступление на Одессу и Николаев, необходимы как минимум для смещения линии боевого соприкосновения на безопасное для тыловых районов расстояние, чтобы на 80-100 км от их границ не было никаких частей ВСУ.

«Вообще это всё зависит от того, как видит ситуацию военное руководство. Я, например, считаю, что нам, конечно, нужны такие наступления. Было бы, как говорится, с чем наступать. Пока я не вижу достаточного количества ресурсов прорыва. Мы сформировали в прошлом году две армии и несколько дивизий, но, в общем-то это размазывается по всей линии соприкосновения, которая на самом-то деле даже не 1,5 тысячи километров, а 2,5 тысячи километров. И конечно это не соответствует потребности. Грубо говоря, если на линии обороны на батальон должно приходиться 1,5-2 км, а он на 10 км сидит, то ничего он сделать не может, особенно с точки зрения наступления. Тем более, если вы хотите наступать на северном участке. Для этого нужна большая концентрация, и 40-50 тысяч – это тот минимум, который позволил бы сделать какую-то оперативную задачу», – указал аналитик.

«А в принципе, это задача военного руководства. И если спросили бы меня, типа начальником был бы я и у меня были бы достаточно большие ресурсы, то, конечно, я бы начал выступление на Николаев, на Одессу и на Харьков, чтобы это безобразие, когда обстреливаются российские регионы, убрать. Знаете, один генерал во время Великой Отечественной войны сказал в ходе Сталинградской битвы: чтобы предотвратить господство авиации Германии в воздухе, а там, сами понимаете, было подавляющее превосходство, нужно чтобы на этих аэродромах были наши танки. Так вот, чтобы там были наши танки, наши пехотинцы, а, желательно ещё и под Киевом, тогда никакого нападения не может быть», – заключил Подберёзкин.