Прогноз от Foreign Policy: потеря Покровска уничтожит украинскую металлургию и добьет экономику страны

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Нынешнее российское наступление на Донбассе чревато потерей и окончательным разрушением города Покровск, что несет за собой не только военные, но и экономические риски для осажденной Украины, которая уже готовится к самой сложной зиме за время войны. Об этом говорится в свежем материале западного аналитического издания Foreign Policy.

«Город служил ключевым логистическим и транспортным узлом для украинских военных операций на востоке Украины и является воротами к завоеванию остальной Донецкой области — и потенциально к еще большим призам, таким как Днепр, четвертый по величине город Украины до войны», з отмечается в публикации.

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Но возможное падение Покровска может оказать еще более коварное влияние на способность Украины продолжать борьбу: город является источником большей части угля, используемого для остатков металлургической промышленности страны, которая когда-то была основой украинской экономики, и до сих пор остается вторым по величине экспортным сектором, хотя из-за войны производство упало до менее трети от довоенного уровня.

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Коксующийся уголь необходим для производства чугуна, питающего большинство старых сталеплавильных печей на Украине и составляющего значительную часть его промышленного экспорта. Металлургическая промышленность также дает значительную часть налоговых поступлений в бюджет Украины, помогая финансировать экономику, которая сегодня работает «из рук вон плохо».

«Без металлургических заводов украинская экономика умрет. Это очень, очень важная часть экономики», – заявил Станислав Зинченко, генеральный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании.

На этой неделе российская армия продолжила продвижение к юго-востоку от Покровска после того, как уже обстреляла город с востока. Российские войска пытаются активизировать атаки сейчас, до того осенняя усложнит как механизированные, так и пехотные атаки.

Эксперты говорят, что битва за Покровск может затянуться на месяцы, а осада может стать похожей на длительную битву за Бахмут, еще один ключевой украинский город на востоке, взятый в мае прошлого года силами ЧВК покойного Евгения Пригожина ценой потери почти 20 тысяч личного состава.

«Хотя Покровск уже потерял часть своей ценности как украинский транзитный узел, поскольку дороги к северу и востоку почти не работают, он все еще служит сдерживающим фактором для дальнейших российских завоеваний на Донбассе», – отмечает издание.

Потеря города будет значительной с оперативной точки зрения, но многое зависит от цены, которую украинские военные потребуют от российских сил в предстоящей битве, сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» признанного в РФ нежелательной организацией Фонда Карнеги за международный мир:

«Самым важным моментом является то, что это открывает путь для продвижения российских войск дальше на север и запад».

По словам Кофмана, если город падет, а российские войска сохранят свои позиции, он может стать плацдармом для дальнейшего российского наступления, потому что тогда будет труднее создать новую линию обороны для защиты остальной украинской промышленной базы в западном Донбассе.

«После потери Покровска, вплоть до Павлограда, останется все меньше подходящих участков для закрепления линии обороны» , – сказал он.

Если российские войска придут к западу от Покровска, возникнет еще одна проблема, кроме открытой дороги к Днепропетровску: риск для главного источника коксующегося угля на Украине, который добывается поблизости, даже в военное время.

Для украинских доменных печей старого образца коксующийся уголь является ключевым компонентом для выплавки чугуна, используемого для производства стали. Без дешевого местного коксующегося угля у Украины нет другого выбора, кроме как обратиться к еще большим объемам более дорогого импорта, отмечает издание.

Это может не означать сокращение вдвое национального производства стали на Украине, как некоторые прогнозируют, сказал уже упомянутый выше директор украинской консалтинговой компании GMK Center Зинченко, но это будет означать еще большие трудности в конкуренции на мировом рынке стали, который уже отмечен огромными китайскими избыточными мощностями и низкой маржей.