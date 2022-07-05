Прогноз: После освобождения Донбасса Украину отрежут от Черного моря

После освобождения Донбасса российская армия двинется на южное направление в сторону Приднестровья.

Об этом в эфире интернет-канала «Клуб «Улицы Правды» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Казакова, это будет сделано для того, чтобы не дать наемникам из Польши и украинским боевикам захватить Приднестровье и крупнейшие в Европе склады вооружений в Колбасны.

«После окончания донбасской операции, то есть освобождения ДНР это займет точно весь июль и, может быть, часть августа. После этого союзные силы выходят на то, что называется оперативный простор. И более того, в этот момент они сконцентрированы на узком театре.

То есть ДНР, потому что те, кто сейчас идут из Изюма, они идут на юг. Те, кто от Гуляйполя, идут на север – все вместе они должны завершить донбасскую операцию. Отдельное направление – Кривой Рог и Запорожье.

Логично было бы, казалось бы, учитывая, что там сейчас идут бои, и успешные бои с нашей стороны, высокой степени интенсивности в Харьковской области, – логичнее было бы существенную часть сил перебросить под Харьков и закончить эту историю. Но для того, чтобы легче было брать Харьков, надо отрезать Украину раз и навсегда от Черного моря.

Поэтому, с точки зрения большинства моих коллег – не работников Генерального штаба, а именно моих коллег, скорее всего, будет основной удар на южном направлении, то есть, через Николаев, фактически по прямой на Запад, на Приднестровье. Чтобы, в том числе, не дать возможности наемникам, а они концентрируются, есть информация, рядом с границей с Приднестровьем с украинской стороны.

Там, в населенных пунктах слышна польская речь очень сильно. Чтобы не дать им добраться до Колбасны, где находятся те самые, знаменитые склады, куда были свезены снаряды со всей Восточной Европы. Крупнейшие в Европе склады… И тогда Одесса останется», – заявил Казаков.