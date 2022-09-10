Прогноз: После поражения на востоке ожидаются серьезные проблемы на юге

Новости Украины

В Харьковской области российская армия потерпела безоговорочное поражение, которое во многом объясняется нежеланием делать выводы после проблем первоначального этапа боевых действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет военный обозреватель Юрий Подоляка, ранее с определенными оговорками, но дававший благоприятные прогнозы для ВС РФ после начала контрнаступления ВСУ.

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«Сдача Изюма обозначает, что мы в сражении в восточной части Харьковской области потерпели поражение. Это теперь уже факт без всяких вариантов и двузначностей. Причем поражение обидное вдвойне, потому что, как показали события последних двух дней, резервы у нас были, но кое-кто (я не знаю кто, но знаю, что этот «кое-кто» есть) НЕВЕРНО их расположил, что и привело нас к тому итогу, какой мы имеем на сейчас, а не ВСУ. А ведь они и здесь могли, как это было под Херсоном, понеся огромные потери, «с рылом в крови», вернутся на исходные позиции. Но вместо этого мы отходим, а противник торжествует», – пишет Подоляка.

Он призывает не тешить себя отговорками в духе «зато сохранили армию», поскольку «мы потеряли плацдармы, после чего наступление на Соледар и Бахмут потеряло стратегический смысл».

Кроме того, автор обращает внимание, что теперь многие люди на оставленных территориях подвергнутся и уже подвергаются репрессиям за сотрудничество с русскими, что скажется на ситуации с местными жителями в подконтрольных РФ районах на юге.

«Ведь по итогу поражения на Харьковщине они убедились, что они в опасности, потому что переход территорий под власть России ни от чего их не защищает, как в частности, так и в общем. А потому я абсолютно уверен, что у нас уже сегодня начнутся проблемы на территории Запорожской и Херсонской областей», – прогнозирует аналитик.

По его мнению, ответа на вопрос, что будет дальше, пока нет ни у кого.

«Потому, что те, кто в теме, знают, что нынешнее поражение на Харьковщине – это итог того, что до сих пор в МО РФ многие стараются не замечать проблем, выявленных первыми месяцами ВОЙНЫ. Да много сделано, но еще больше не сделано. Не утверждены новые уставы, координация работы артиллерии и авиации оставляет желать лучшего. И пока спасает нас только то, что у нас их много, а у врага мало. И это сказывается, в том числе и на проведении операций. И так далее. И без решения этих проблем, кардинально, а не на словах, ждать победы в войне нам не стоит. Хотя, я уверен, что она будет. Почему? А потому, что у нас уже нет другого выхода. Или победить, или нас, как народа уже никогда не будет. Такая вот правда жизни», – резюмирует Подляка.