Прогноз: Раздел Украины – самый вероятный вариант ее денацификации

Перед Россией стоит задача – сделать так, чтобы хотя бы часть украинской территории приняла лояльный Москве режим.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сказал, что у него программа демилитаризации и денацификации Украины. Для того чтобы уничтожить военную инфраструктуру, нужно не так много времени. Все эти склады, порты, военные аэропорты, тем более, что сегодня с утра удары по ним уже наносились.

Что касается денацификации, то хотелось бы понять, что это значит. Видимо, это предполагает какие-то политические реформы внутри Украины. Потому это будет уже гораздо более сложной задачей», – написал Минченко.