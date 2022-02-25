Прогноз: Раздел Украины – самый вероятный вариант ее денацификации

25.02.2022  15:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Перед Россией стоит задача – сделать так, чтобы хотя бы часть украинской территории приняла лояльный Москве режим.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед Россией стоит задача – сделать так, чтобы хотя бы часть украинской территории приняла...

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«Путин сказал, что у него программа демилитаризации и денацификации Украины. Для того чтобы уничтожить военную инфраструктуру, нужно не так много времени. Все эти склады, порты, военные аэропорты, тем более, что сегодня с утра удары по ним уже наносились.

Что касается денацификации, то хотелось бы понять, что это значит. Видимо, это предполагает какие-то политические реформы внутри Украины. Потому это будет уже гораздо более сложной задачей», – написал Минченко.

Наиболее вероятным способом денацификации он считает раздел страны.

«Раздел Украины на части начался еще в 2014 году, когда Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации. Сейчас мы видим второй акт — признание ДНР и ЛНР. Ну а дальше мы узнаем, как будут развиваться события. Но в целом сегодня вызов территориальной целостности Украины, даже в том состоянии, в котором она находилась совсем недавно, — самый высокий за последние 30 лет, с момента объявления ею независимости», – написал Минченко.

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