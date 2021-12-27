Прогноз: Россия признает ЛДНР, а затем Донбасс выдвигает территориальные претензии к Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

При любом ответе Запада на опубликованные МИД РФ проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, Россия будет находиться в выигрышном положении.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вся эта история с посланием МИДа абсолютно беспроигрышна, потому что может быть ответ – хорошо, не будет ответа – ещё лучше. Потому после этого ты можешь предпринимать какие-то реальные действия. А какие могут быть реальные действия? Запад сам подсказывает их. Для Запада самое важное – это вопрос Украины. Вопрос Украины, понятно, почему самый важный, потому что защищать не могут, а потерять нельзя. Строго говоря, это уже слабость. Что можно предпринять? Массу вещей. Вот, говорят, что Запад ответит «нет». Ну, ответит «нет», хорошо. Хотя, я думаю, впрямую они не ответят «нет», они уже не отвечают «нет» впрямую. Это тоже их политика – втягивание в разговоры», – сказал режиссёр.

Он предполагает, что у Москвы в арсенале остаются политические, а не только военные ходы.

«Это не обязательно война, а, например, признание Донбасса – это сильный ход, это очень сильный ход. Во-первых, в этом случае у Донбасса территориальные претензии к Украине становятся, во-вторых, Украине надо что-то делать. Что она будет делать? Что будет делать Запад в этом случае? Это уже раскол Украины. Так он вроде бы формально произошёл, но фактически и юридически его ещё нет до конца. Но это будет уже прямой раскол Украины. И с этим я сомневаюсь, что Запад может что-то предпринять. В противном случае, если Украина начнёт войну, то наш президент сказал, что грозит Украине», – добавил Шахназаров.