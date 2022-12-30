Прогноз: Русские танки будут на Крещатике. Галичина проголосует за вхождение в состав РФ

30.12.2022  10:56 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Западная Украина, Киев, Россия, Спецоперация, Украина


К осени следующего года можно ожидать окончания боевых действий на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, отвечая на вопрос, когда закончится СВО.

К осени следующего года можно ожидать окончания боевых действий на Украине. Об этом, передает...

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«Предположу, что закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Чисто военного решения нет, и чисто политического решения тоже нет», – считает Стешин.

Издание поинтересовалось, пройдут ли российские танки по главной улице Киева – Крещатику.

«Как минимум. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями. В остальных областях, я совсем не удивлюсь, если Ивано-Франковск вдруг проголосует на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. Они очень практичные люди – украинцы», – считает военкор.

Он не удивится, если галичане «захотят, чтобы их простили, и они были бы с Российской Федерацией».

«И знаешь, что меня обнадеживает? В 2013 году, когда начал раскручиваться майдан, прошел опрос. Анкеты были все в двух экземплярах – на мове и на русском. Так вот, даже в самых отчаянно западенских регионах люди брали анкеты на русском языке. 80 – 90 процентов. 83% по Ивано-Франковской области. Конечно, ситуация изменилась, но русскую культуру, русский язык не стряхнуть за несколько лет и от него не отказаться», – резюмировал Стешин.

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