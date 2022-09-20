Прогноз: С наступлением холодов пойдут удары по критической инфраструктуре Украины

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Новости Украины

Ряд стран западного блока уверовали в то, что Россию можно победить на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, обративший внимание, что риторика западных государств и их лидера в лице США относительно украинского кризиса никак не изменилась.

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Более того, говорит эксперт, представители этих стран сейчас активно обсуждают вопросы оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи, а также отправки нового вооружения и дискутируют о том, не следует ли уже поставить для ВСУ более мощное оружие, в том числе ракеты к РСЗО «Хаймарс» с дальностью 300 километров.

«Этому поспособствовало и то обстоятельство, что известная перегруппировка подразделений РФ на практике подразумевала их уход с определенной части украинских территорий. В связи с чем ряд зарубежных аналитиков уже заговорили о поражении, которое доказывает, что Россия вовсе не является непобедимой. В таких условиях, очевидно, главной целью для западных политиков стало максимальное затягивание военных действий. С тем, чтобы в тамошнем ВПК тоже осознали: подобная ситуация может растянуться надолго и это сулит большие прибыли, а потому подключились на полную мощность», – сказал аналитик «Независимой газете».

При этом в Москве, по его словам, готовятся к формированию более благоприятных условий, которые подразумевали бы концентрацию собственных сил при ослаблении противостоящей стороны.

«И здесь, видимо, следует учесть, что для российских военных традиционно более успешны зимние кампании. Тогда как зарубежным союзникам Киева в предстоящую пору придется озаботиться не только поставками вооружения, но и снабжением продовольствием, зимней одеждой, ГСМ и пр. В подобной ситуации обсуждаемые удары по критической украинской инфраструктуре, видимо, сейчас откладываются намеренно. С тем, чтобы нанести их в преддверии общего наступления и создать еще больший хаос – с массовым исходом мигрантов, который неизбежно почувствуют и за рубежом», – отмечает декан МГУ.

Он полагает, что «потребуется краткосрочный мощный рывок».

«И видимо, он придется на конец зимы – начало весны», – не исключает Сидоров.