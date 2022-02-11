Прогноз: Санду эмигрирует на Запад, оставив Молдову в хаосе

Нынешняя прозападная власть Молдовы приведет страну к краху без какой-либо «помощи» Кремля.

Об этом на youtube-канале Gagauznews заявил калининградский политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Кремлю тут надо делать какие-то сверхусилия, потому что влияние атлантистов на Украине и в Молдове ослабнет само. Уже это влияние падает в отношении Молдовы. Это видно по рейтингам PAS и Майи Санду. Кремлю остается в лучшем случае подпитывать и стимулировать эти процессы. Хотя лучше, чем сама Санду и ее люди прозападный курс не дискредитирует никто. Они прекрасно справятся и уже справляются… Кремлю нужно просто скрестить руки и подождать, до чего эти люди доведут себя и страну. Они ее успешно доводят, а вмешательство России приведет только к тому, что скажут, что это Россия во всем виновата. Впрочем, они в любом случае это скажут», – сказал Носович.

Он допускает, что после разрушения Молдовы ее нынешний президент Майя Санду эмигрирует в Евросоюз.

«Я вполне допускаю, что Санду именно этот сценарий продолжения политической карьеры для себя рассматривает. Сдать страну Румынии и свалить в Брюссель – это рабочий сценарий для партии Санду. Вся бодяга с евроинтеграцией Молдовы сводится именно к этому. Это общая черта для руководства стран-гастарбайтеров: сначала из них валит население, а потом элиты. Все евроинтеграционные процессы нужны элите для того, чтобы выбрать направление будущей эмиграции», – сказал Носович.

Он сомневается, что после распада молдавской государственности страну возьмет под свой контроль Румыния, Украина или Евросоюз.

«Если в Молдове будет какой-то серьезный социально-экономический кризис, то эвакуацию элиты можно представить как проходимость элиты в европейских коридорах власти. А кто после них придет, вопрос сложный… В Молдове, когда она дойдет до стадии полураспада, когда встанет вопрос о ее государственности, варианта два. Или эту государственность зачеркнуть как несостоявшуюся и передать страну в состав какой-либо другой, либо затяжной хаос, в результате которого к власти придут совершенно неожиданные люди. Я бы не стал исключать второй вариант, потому что отдать себя молдавская власть, может, и готова, но кто готов ее взять. Румыния? Я сильно сомневаюсь, что Молдова реально Бухаресту нужна. У Евросоюза сейчас нет сил даже для того, чтобы взять под свой контроль Западные Балканы. Там постоянно подчеркивают, что перед такими маленькими странами как Грузия и Молдова у Европы вообще никаких обязательств нет. Украина сама себя взять под контроль не может. У России нет с Молдовой общих границ. Перед тем, как говорить о Молдове и Приднестровью, Россия должна что-то решить по Украине», – сказал Носович.