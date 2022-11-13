Прогноз: США готовят захват Молдавской ГРЭС

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Новости Украины

Размещая свои войска в Румынии, американцы, в первую очередь, думают об атаке на отрезанное от снабжения Приднестровье.

Об этом в интервью каналу «Ваши новости» заявил экс-глава ЛНР, российский политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, как во время гражданской войны в Испании войскам Франко помогали немецкие лётчики, а итальянцы вообще зашли на территорию страны, не скрывая своей формы.

«И сейчас мы видим американскую десантную дивизию «Кричащие орлы», перебазированную в Румынию. Этот сценарий абсолютно реальный?» – привёл аналогию интервьюер.

«Этот сценарий направлен на занятие ПМР. У нас там стоят войска, но их там несколько тысяч, и они отрезаны от систем снабжения. Когда говорят «огневой вал», когда стреляет и стреляет артиллерия, мы должны понимать, что для его поддержания на расстоянии буквально 25 километров, вы в час должны выпускать примерно 9 тысяч снарядов, выстрелов. Огромное количество. Поэтому, наверное, американцы сейчас держат в голове какую-то конструкцию, которая, в первую очередь, угрожает ПМР», – ответил эксперт.

По его словам, в первую очередь, здесь имеет место желание решить энергетические вопросы.

«Единственная электрическая станция, которая расположена в ПМР, обеспечивает электроэнергией и эту республику, и Молдову. То есть когда они размещают войска в Румынии, на самом деле, они целятся на решение и транспортных, и энергетических и, в том числе, военных [вопросов]. Этот анклав, который в своё время смог защитить генерал Лебедь, он сейчас для нас очень больное место. Если бы мы заняли Одессу, тогда было бы всё просто», – объяснил Баширов.