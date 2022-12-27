Прогноз Стешина на осень 2023: Между вотчинами бандеровцев начнётся борьба за вазелин

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После того, как осенью 2023-го года в Киев въедут российские танки, территорию Украины должен будет контролировать военный губернатор, прошедший всю войну на стороне РФ.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, надолго ли СВО, военкор предположил, что до осени следующего года. При этом он выразил уверенность, что окончание конфликта будет военно-политическим: «чисто военного и чисто политического решения нет».

«Мы на танках въедем на Крещатик? Как ты это видишь?», – спросил радиоведущий.

«Как минимум. Все русскоязычные области, населённые людьми, говорящими на русском, должны стать освобождёнными Россией территориями. На всех остальных областях, не удивлюсь, если Ивано-Франковск проголосует на референдуме за вхождение в состав РФ. Они очень практичные люди, украинцы. Это вотчина бандеровцев, но я не удивлюсь, если они захотят, чтобы их простили, и они были с РФ», – допустил Стешин.

«А как же мы будем жить с ними вместе? Ну, никакого Зеленского на Банковой не будет, но украинский народ останется. Власть поменяется. Посадим там кого-нибудь пророссийского, это будет не Медведчук, не Янукович, найдём кого-нибудь?», – спросил ведущий.

«Желательно из тех, кто воевал все эти годы, чтобы он в формате был военного губернатора. А западные области будут поставлены перед фактом, что вазелин нужно заслужить», – ответил военкор.