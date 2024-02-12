Прогноз: «Украинцы все повесят на Залужного и запросят переговоры с Россией»

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Задача экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, отправленного в отставку президентом, состоит в том, чтобы пересидеть Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт Евгений Линин.

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«Залужного убрали именно потому, что у него нет понимания, как вести военную кампанию. Он как прагматик исходит из тех средств, которыми располагает и тех целей, которые видит перед собой, и которые ему надо достичь. А видит он в качестве цели именно стратегическую оборону. То есть возможность сохранить как можно больше территории, которая раньше называлась Украиной. Вот такую задачу он перед собой видит, но средства, которыми располагал теперь уже бывший главком, были крайне ограничены», – сказал Линин в интервью «Известями».

По его словам, экс-главком представляет собой «классический образчик военного, неспособного мыслить широко, принимать решения, соответствующие тактической обстановке на каждом конкретном участке фронта».

Дал эксперт и свой прогноз относительно дальнейшей судьбы Залужного.

«Я думаю, она не завидна. Залужному придётся либо стремительно уходить в политику и становиться каким-то значимым политическим персонажем, потому что политика создаёт «броню». Человек публичный становится более дорогой целью для наёмников либо каких-то спецслужб, которые будут так или иначе совершать против него провокации. Либо ему придется бежать за границу и стать блогером, как Арестович, комментировать происходящее на фронте. Может быть, он в перспективе станет оппонентом Зеленского с возможностью баллотироваться в президенты. В общем, его задача сейчас пересидеть Зеленского любым путём, потому что только в этом случае он гарантированно останется жив. СБУ сейчас превратилось в такую интересную террористическую организацию, команду киллеров, действующую по всему миру и, собственно, создающую реальную угрозу для любого политика, несогласного с линией президента Украины, либо с линией, которую выработали США», – отмечает собеседник издания.

Он не исключает, что Залужного могут сделать козлом отпущения и повесят на него военные преступления, которые совершали не только ВСУ, но и другие силовые структуры.

«Все повесят на Залужного, и запросят переговоры с нами. Однако тут возникает опасный момент для Зеленского, ведь Залужный может начать сопротивляться, и тогда действительно вскроются все военные преступления. Все то, что делалось именно по команде «Зе», все люди, которые были ликвидированы по его указанию. Все, что творили СБУ и ГУР на протяжении этих двух лет, станет достоянием общественности. Для Зеленского это будет просто политическое самоубийство, поэтому сейчас он вынужден придерживаться хорошей мины при плохой игре», – резюмировал Линин.