Прогноз: Украине придется объявить локдаун из-за дефицита электроэнергии

21.10.2021 08:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Даже если Украина нормально войдет в отопительный сезон, через 1-1,5 месяца властям придется объявить локдаун, чтобы снизить потребление энергоресурсов.

Об этом на пресс-конференции в Киев заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, в связи с нехваткой угля на блоках и с тем, что многие ТЭС в аварийном ремонте, мы фактически генерируем в районе 19 ГВт. По прогнозам у нас пик должен быть 19,9 ГВт. Если взять зимний период прошлого года, средину декабря, когда вроде бы с отоплением проблем не было, когда люди не наседали на обогреватели в связи с нехваткой газа, тогда у нас выходило суточное потребление в пике 23,5 Гвт», – посчитал Чаленко.

«То есть вы можете понять, что в сегодняшней ситуации на ТЭС нам может и не хватить импорта из Белоруссии и России. Ситуацию довели до катастрофического режима. А если сейчас начать балансировать атомными электростанциями, то это крайне опасная ситуация. К этому не придут, потому что это – риски техногенных катастроф», – подчеркнул специалист.

«Власть сама наступает на грабли, поскольку тот же энергетический уголь, который сегодня за 300 долларов за тонну, ещё надо как-то доставить», – добавил глава Центра анализа и стратегий .

По его словам, тарифы на перевозку первого класса грузов по железной дороге, в которые входит уголь, были повышены, что осложнило доставку этого вида топлива на ТЭС.

«Сейчас правительство делает хорошую мину при плохой игре. Вчера была информация о том, что «Центрэнерго» удалось увеличить на 30% количество угля, ему очень сильно помогли шахты ДТЭК в этом», – отметил эксперт.

Он не думает, что это делает более позитивной общую картину.

«Даже если сейчас мы более-менее нормального войдем в отопительный сезон, то через месяц-полтора в зависимости от условий не хватит ни газа, ни угля, ни дров. Начнётся крайне серьёзная ситуация. Я не исключаю такого сценария, что власти нужно будет объявить полный локдаун, но не из-за ковида, а для того чтобы остановить предприятия и снизить потребление всего, чего только можно. Поводом, конечно, будет ковид, но это, чтобы уменьшить потребление ресурсов. И это уже не влезет ни в какие лимиты при нынешнем потреблении», – резюмировал Чаленко.