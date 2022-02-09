Прогноз: Украину ждет неизбежное поражение в четырехдневной войне

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Новости Украины

Олег Кравцов ) – Киевский режим не горит начинать войну против одной из частей России, но не в силах перечить желанию Вашингтона.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает политический консультант депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

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«Если Украина нападет на любую другую часть России (хоть на Российскую Федерацию, хоть на Донбасс, хоть на Приднестровье), война будет четырехдневной. Не потому, что столько времени уйдет на борьбу с различными вооруженными формированиями, подконтрольными Киеву, а просто потому, что войска Российской Федерации, установившие предыдущий рекорд — пятидневную войну, по примеру многих великих спортсменов постараются оставить запас на установление следующих рекордов. Украина же сможет напасть, как говорят в моей родной Одессе, два раза: первый и последний», – пишет Вассерман в «Известиях».

По его словам, «руководство киевских террористов уже давно приняло решение по принципу «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас».

«Сейчас эти деятели активно сопротивляются приказу из вашингтонского обкома начать войну, но понимают, что рано или поздно им всё равно придется бежать с Украины — так почему бы не хлопнуть дверью погромче? Исходя из вышесказанного, полагаю, что интересы и киевских террористов, и их вашингтонской крыши сходятся в том, что Украина действительно должна начать боевые действия против какой-нибудь из других частей России, но эти боевые действия начнутся с таким расчетом, чтобы, во-первых, нынешнему киевскому руководству и подкармливающим его олигархам была заблаговременно подготовлена почва для побега, и во-вторых, чтобы эта война сработала в интересах самой крыши киевских террористов», – отмечает депутат.

Он считает, что американцам наплевать на дальнейшую судьбу Украины.

«По старой поговорке, «проблемы индейцев шерифа не волнуют». Поэтому думаю, что приказ о нападении будет отдан с борта самолета, вылетающего в Брюссель или Вашингтон, и будет в этом самолете далеко не один Зеленский, а почти вся верхушка самоубившейся державы. Кроме тех, кто сбежит заблаговременно», – резюмировал Вассерман.